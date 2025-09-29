Польским байкерам разрешат ездить по "автобусным полосам"

Правда, пока поправка к регламенту получила зеленый свет на этапе одобрения комитетами законодательного органа. Сейм должен одобрить поправки и это непременно произойдет, поскольку после предварительных согласований он обычно одобряет комитетские предложения.

Однако новое правило распространится на двухколесные транспортные средства только до 1 января 2028 года. Как пишет moto.pl, парламентские комитеты проголосовали за изменения в Закон о дорожном движении, продлив право пользования автобусными полосами для электромобилей и распространив его еще и на мотоциклы.

Сейчас езда на мотоцикле по автобусной полосе зависит от дорожного управления: где-то она разрешена, а где-то запрещена. Поэтому изменение в польских ПДД должно унифицировать правила.

Закон дает однозначное толкование и водителям мотоциклов не стоит думать над тем, не ошибались ли они на разных дорогах в разных городах относительно разрешения или запрета на "автобусную полосу". Таким образом они не рискуют получить штраф.

Есть еще один фактор привлекательности в этом решении. Благодаря внесенным изменениям безопасность на дороге улучшится, поскольку в перегруженных городах мотоциклистам не придется протискиваться между автомобилями. Зато они могут свободно пользоваться автобусными полосами, не мешая там общественному транспорту.

Однако до реального воплощения новой нормы может пройти немало времени. Все это связано с процедурой интеграции документа в правовое поле. Для доступа мотоциклов к автобусным полосам необходимо решение законодательного органа закрепить подписью главы государства. Подпись президента не означает автоматического вступления в силу правил.

Закон определяет vacatio legis, то есть вступает в действие положение, по которому новые правила будут применяться через шесть месяцев после подписания президентом. В соответствии с этим вероятная дата вступления в силу новых разрешений наступит где-то в апреле 2026 года, то есть совпадает с наступлением нового мотосезона.

Украина сделала это раньше

Напомним, подобное Правило действует в Украине с весны 2025 года, о чем редакция Авто24 писала. Соответствующее постановление "О внесении изменений в Правила дорожного движения относительно предоставления преимущества в движении мопедам и мотоциклам" принял Кабмин.

Этим документом внесены изменения в пункт 2.16 ПДД. Таким образом водители мотоциклов, мопедов, скутеров, кроме мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок и трехколесных транспортных средств, могут двигаться по полосе для общественных транспортных средств.



Эта норма гармонично вписалась в действующее до этого требование пункта 11.14 ПДД, по которой велосипедисты и мопедисты должны ехать в крайней правой полосе как можно правее, но при этом им раньше запрещалось двигаться по полосе общественного транспорта, что размещена как раз с правой стороны.