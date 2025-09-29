Польським байкерам дозволять їздити "автобусними смугами"

Щоправда, допоки поправка до регламенту отримала зелене світло на етапі схвалення комітетами законодавчого органу. Сейм має схвалити поправки і це неодмінно станеться, оскільки після попередніх узгоджень зазвичай схвалює комітетські пропозиції.

Однак нове правило пошириться на двоколісні транспортні засоби лише до 1 січня 2028 року. Як пише moto.pl, парламентські комітети проголосували за зміни до Закону про дорожній рух, продовживши право користування автобусними смугами для електромобілів і поширивши його ще й на мотоцикли.

Читайте також Як зміняться ПДР Польщі у 2025 році: стосується місцевих та іноземних водіїв

Наразі їзда на мотоциклі автобусною смугою залежить від дорожнього управління: десь вона дозволена, а десь заборонена. Відтак зміна в польських ПДР має уніфікувати правила.

Закон дає однозначне тлумачення і водіям мотоциклів не варто мізкувати над тим, чи не помилялися вони на різних дорогах у різних містах щодо дозволу чи заборони на "автобусну смугу". Таким чином вони не ризикують отримати штраф.

Є ще один фактор привабливості у цьому рішенні. Завдяки внесеним змінам безпека на дорозі покращиться, оскільки у перевантажених містах мотоциклістам не доведеться протискатися між автомобілями. Натомість вони можуть вільно користуватися автобусними смугами, не заважаючи там громадському транспорту.

Читайте також "Шапка" снігу на авто та прогрів двигуна у місті: за що взимку штрафують автовласників у Польщі

Однак до реального втілення нової норми може пройти чимало час. Все це пов'язано з процедурою інтеграції документа в правове поле. Для доступу мотоциклів до автобусних смуг необхідно рішення законодавчого органу закріпити підписом глави держави. Підпис президента не означає автоматичного набрання чинності правил.

Закон визначає vacatio legis, тобто вступає в дію положення, за яким нові правила застосовуватимуться через шість місяців після підписання президентом. Відповідно до цього ймовірна дата набрання чинності нових дозволів настане десь у квітні 2026 року, тобто збігається з настанням нового мотосезону.

Україна зробила це раніше

Нагадаємо, подібне Правило діє в Україні з весни 2025 року, про що редакція Авто24 писала. Відповідну постанову "Про внесення змін до Правил дорожнього руху щодо надання переваги в русі мопедам та мотоциклам" ухвалив Кабмін.

Читайте також Зелена стрілка світлофора у Польщі означає не те, що в Україні

Цим документом внесено зміни у пункт 2.16 ПДР. Таким чином водії мотоциклів, мопедів, скутерів, окрім мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок і триколісних транспортних засобів, можуть рухатися смугою для громадських транспортних засобів.



Ця норма гармонічно вписалася у чинну до цього вимогу пункту 11.14 ПДР, за якою велосипедисти та мопедисти мають їхати у крайній правій смузі якомога правіше, але при цьому їм раніше заборонялося рухатись смугою громадського транспорту, що розміщена якраз з правого боку.