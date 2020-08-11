31 июля сошел с конвейера последний седан Ford Fusion на Североамериканском заводе.

В последний раз появился автомобиль, выпускавшийся на мексиканском заводе в г. Эрмосильо. Вместе с ним в небытие ушел созданный на его базе Lincoln MKZ. Вместо них завод начнет производить недавно представленный внедорожник Ford Bronco Sport.

Отныне седанов в модельном ряду Ford в Северной Америке больше не будет. Спортивный Mustang останется единственной легковой моделью, все остальные будут внедорожниками, пикапами или фургонами.

Продажи Fusion в Соединенных Штатах достигли максимума в 306 860 единиц в 2014 году. В прошлом году Fusion продал еще 166 045 единиц. Очень много битых авто этой модели привезли в Украину со страховых аукционов. Это был один из самых дешевых больших седанов из США.

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Несмотря на то, что Fusion больше не будет в Северной Америке, существует возможность, что несколько переработанная версия останется на других рынках (в частности, в Европе он еще выпускается под названием Mondeo), а производство, возможно, будет проходить исключительно в Китае.

Между тем, в Северной Америке, Ford, как ожидается, заполнит пустующую нишу высоким универсалом вроде Subaru Outback.

Напомним, сколько стоит битый Ford Fusion на аукционе в США.