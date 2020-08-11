31 липня зійшов з конвеєра останній седан Ford Fusion на Північноамериканському заводі.

Останнім виявися автомобіль, що випускався на мексиканському заводі в м. Ермосільо. Разом з ним у небуття пішов створений на його базі Lincoln MKZ. Замість них завод почне виробляти нещодавно представлений позашляховик Ford Bronco Sport.

Відтепер седанів у модельному ряду Ford в Північній Америці більше не буде. Спортивний Mustang залишиться єдиною легковою моделлю, всі інші будуть позашляховиками, пікапами чи фургонами.

Продажі Fusion у Сполучених Штатах досягли максимуму в 306 860 одиниць у 2014 році. Минулого року Fusion продав ще 166 045 одиниць. Дуже багато битих авто цієї моделі привезли в Україну зі страхових аукціонів. Це був один з найдешевших великих седанів зі США.

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Незважаючи на те, що Fusion більше не буде Північній Америці, існує можливість, що дещо перероблена версія залишиться на інших ринках (зокрема, в Європі він ще випускається під назвою Mondeo), а виробництво, можливо, буде відбуватися виключно в Китаї.

Тим часом, в Північній Америці, Ford, як очікується, заповнить порожну нішу високим універсалом на кшталт Subaru Outback.

Нагадаємо, скільки коштує битий Ford Fusion на аукціоні у США.