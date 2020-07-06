Он предусматривает привязку пошлины и акциза только к одному показателю – объему двигателя автомобиля.

Народные депутаты Сергей Тарута и Олег Семинский зарегистрировали альтернативный законопроект относительно доступной растаможки под номером 3704-1 от 03.07.2020. Он стал альтернативой трех законопроектов, разработанных в сотрудничестве с "евробляхерамы".

В отличие от проектов 3704, 3705 и 3706, в которых акцизный налог полностью отменяется, в проекте 3704-1 он остается. Хотя и на минимальном уровне. Нардепы предлагают оставить акцизный налог на все транспортные средства в размере 0,1 евро за каждый кубический сантиметр объема двигателя, причем независимо от возраста транспорта – новый или подержанный. Например, для автомобиля с двигателем 1,5 л величина акциза составит 150 евро, а для 3,0-литрового двигателя – 300 евро. Сейчас размер акциза рассчитывается по формуле, которая зависит от типа двигателя, его объема и возраста автомобиля.

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Законопроект 3704-1 также существенно меняет начисления ввозной пошлины на транспортные средства. Если сейчас оно составляет от 3 до 12% от стоимости автомобиля, заявленного импортером, то проект предусматривает единую ставку, которая будет начисляться для транспортных средств, перевозящих людей. Она должна начисляться от объема двигателя в кубических сантиметрах и не зависит ни от цены транспортного средства, ни от страны происхождения (сейчас для авто с ЕС ставка ниже). В проект предлагается установить единую ставку налога в 0,75 евро за 1 см куб. Таким образом, пошлина для автомобилей с двигателем объемом 1,5 л составит 1125 евро, для трехлитрового – 2250 евро. Эта ставка также едина как для новых авто, так и для бывших в употреблении.

Данный подход упрощения начисления налогов давно уже обсуждается общественностью, ведь он имеет несколько преимуществ. В частности, вопрос начисления налогов упрощается, а коррупционность их определения снижается. Ведь для начисления суммы налогов не надо будет определять таможенную стоимость, которую граждане часто пытаются занижать. Данные об объеме двигателя всегда содержится в технических характеристиках автомобиля и их трудно подделать.

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Кроме акциза и пошлины, при растаможивании автомобилей нужно платить НДС в размере 20%, которое начисляется на стоимость транспортного средства вместе с налогами. НДС отменять или уменьшать никто не собирается.

Проект 3704-1 зарегистрирован в парламенте и представлен на рассмотрение профильного комитета. Какой из вариантов выберет комитет и будет рекомендовать для принятия Верховной Раде, станет известно уже в ближайшие дни.

Напомним, как сегодня растамаживаются автомобили.