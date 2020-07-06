Він передбачає прив'язку мита та акцизу лише до одного показника – об'єму двигуна автомобіля.

Народні депутати Сергій Тарута та Олег Семінський зареєстрували альтернативний законопроект щодо доступного розмитнення під номером 3704-1 від 03.07.2020. Він став альтернативним до трьох законопроектів, що були розроблені у співпраці з "євробляхерами".

На відміну від проектів 3704, 3705 та 3706, в яких акцизний податок повністю відміняються, у проекті 3704-1 він залишається. Хоча й на мінімальному рівні. Нардепи пропонують залишити акцизний податок на всі транспортні засоби у розмірі 0,1 євро за кожен кубічний сантиметр об'єму двигуна, причому незалежно від віку транспорту – новий чи вживаний. Наприклад, для автомобіля з двигуном 1,5 л величина акцизу становитиме 150 євро, а для 3,0-літрового двигуна – 300 євро. Зараз розмір акцизу вираховується за формулою, яка залежить від типу двигуна, його об'єму та віку автомобіля.

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Законопроект 3704-1 також суттєво змінює нарахування ввізного мита на транспортні засоби. Якщо зараз воно становить від 3 до 12% від вартості автомобіля, заявленого імпортером, то проєкт передбачає єдину ставку, яка нараховуватиметься для транспортних засобів, що перевозять людей. Вона має нараховуватись від об'єму двигуна в кубічних сантиметрах і не залежить ні від ціни транспортного засобу, ні від країни походження (зараз для авто з ЄС ставка нижча). В проєкті пропонується встановити єдину ставку податку в 0,75 євро за 1 см куб. Таким чином, мито для автомобілів з двигуном об'ємом 1,5 л становитиме 1125 євро, для трилітрового – 2250 євро. Ця ставка також єдина як для нових авто, так і для вживаних.

Даний підхід спрощення нарахування податків давно вже обговорюється громадськістю, адже він має кілька переваг. Зокрема, питання нарахування податків спрощується, а корупційність їх визначення знижується. Адже для нарахування суми податків не треба буде визначати митну вартість, яку громадяни часто намагаються занижувати. Дані про об'єм двигуна завжди міститься в технічних характеристиках автомобіля і їх важко підробити.

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Окрім акцизу та мита, при розмитненні автомобілів треба сплачувати ПДВ у розмірі 20%, яке нараховується на вартість транспортного засобу разом з податками. ПДВ відміняти чи зменшувати ніхто не збирається.

Проект 3704-1 зареєстровано в парламенті та надано на розгляд профільного комітету. Який з варіантів обере комітет та рекомендуватиме для прийняття Верховній Раді, стане відомо вже найближчими днями.

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