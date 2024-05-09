Появился автомобиль, который лечит и продлевает жизнь на 30 лет

К лечебным возможностям прибегнул автобренд Skyworth. Он начал выпуск машин для людей, страдающих от высокого кровяного давления, имеющих проблемы с кишечником или с иммунной системой. Об этом пишет CarNewsChina и многие других мировые СМИ.

По словам главы Skyworth Auto Хуана Хуншена, использование автомобилей Skyworth продлит жизнь каждого владельца в среднем на 30 лет. Он убедился в лечебных свойствах автомобилей с такими возможностями на собственном опыте.

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"С тех пор, как я сел за руль электромобиля Skyworth, мое высокое кровяное давление, диабет и другие проблемы вылечились", – отметил Хуншен.

На недавней конференции Skyworth Automobile Spring Technology он в выступлении привел пример, что средняя жизнь предпринимателя сейчас на 10 лет короче, чем обычно, но ее можно продлить на 30 лет, используя автомобиль Skyworth.

Секрет в том, акцентирует глава компании, что автомобиль помогает на клеточном уровне расширить границы продолжительности жизни человека. В частности, модель EV6 предлагает технологию активного улучшения сна. В детали специалисты на сайте производителя не вдаются, но указывают на улучшение состояния здоровья благодаря активному содействию состояния глубокого сна, контроля качества сна и показателей здоровья.

Хуан Хуншен, основатель Skyworth Automobile. Фото: Phoenix Finance

В частности, гендиректор заявил, что ежедневно спит в машине в полдень и утверждает, что это гораздо лучше, чем спать в офисе.

Вполне вероятно, что это просто маркетинг нового уровня. Однако выступление Хуана Хуншена на Пекинском автосалоне поставило всех "на уши". Медицина официально еще такое не прокомментировала, но сообщение о вероятном продлении жизни каждого владельца автомобиля Skyworth в среднем на 30 лет стало ободряющим. Если это так, то благодаря Skyworth можно дожить до 100 лет, если вам 70.

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На упомянутой выставке Хуан Хуншен рассказал о своем опыте: у него был тяжелый брюшной тиф и острая респираторная пневмония. В течение последних десяти лет он ежедневно дремал в машине, и его высокое кровяное давление вернулось с более 180 до нормы, без приема каких-либо лекарств.

"Поэтому хорошо спите в машине, и все проблемы со здоровьем можно вылечить, укрепив собственный иммунитет".

Хуан демонстрирует функцию сна. Подпись на китайском языке гласит: "Это китайская медицина".

Фото: news.mydrivers.com

Skyworth на своем вебсайте в которій раз утверждает, что модель EV6 предлагает технологию активного улучшения сна. Она, вероятно, может улучшить состояние здоровья, активно способствуя состоянию глубокого сна, а также контролируя качество сна и показатели здоровья.

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Электрический внедорожник Skyworth EV6 имеет кроме технологии активного сна еще и систему суперфильтрации воздуха, сиденья с музыкальным ритмом и технологией соматосенсорной звуковой вибрации. Это – эквивалент удобной большой кровати, массажера, стереосистемы, умного браслета и многое другое в одном.

На скриншоте с сайта Skyworth подпись под фото уверяет, что этот автомобиль поможет гипертоникам, диабетикам и продлит жизнь на 30 лет. Скриншот: news.mydrivers.com

И хотя эта информация мгновенно разлетелась по мировым СМИ, у экспертов Авто24 возникло несколько вопросов. Однако ответов у специалистов упомянутого бренда не нашли, хотя названный выше автомобиль Skyworth EV6 в Украине продается.

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На запрос редакции относительно лечебных свойств этой модели в автосалонах ничего конкретного не сказали. На сайтах, где эта модель выставлена к продаже на рынке Украины, ни словом в описаниях не упомянуто о "целебных свойствах" EV6.

Очевидно, новые технологии в этой модели в Украину или еще не дошли, или у главы компании Skyworth Auto Хуана Хуншена какая-то особая версия EV6 для избранных.

Один из медиков, к которому Авто24 обратилась за комментарием, пошутил: "Теперь придется закрывать не только профильные клиники, но и медицинские учебные заведения, потому что все будут лечить автомобили и медиков можно не готовить".