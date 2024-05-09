З’явився автомобіль, що лікує і продовжує життя на 30 років

До лікувальних можливостей вдався автобренд Skyworth. Він розпочав випуск машин для людей, котрі страждають від високого кров'яного тиску, мають проблеми з кишківником або з імунною системою. Про це пише CarNewsChina та багато інших світових ЗМІ.

За словами глави Skyworth Auto Хуана Хуншена, використання автомобілів Skyworth продовжить життя кожного власника в середньому на 30 років. Він переконався у лікувальних властивостях автівок з такими можливостями на власному досвіді.

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"З того часу, як я сів за кермо електромобіля Skyworth, мій високий кров'яний тиск, діабет та інші проблеми вилікувалися", – зазначив Хуншен.

На нещодавній конференції Skyworth Automobile Spring Technology він у виступі навів приклад, що середнє життя підприємця нині на 10 років коротше, ніж зазвичай, але його можна продовжити на 30 років, використовуючи автомобіль Skyworth.

Секрет в тому, акцентує глава компанії, що автомобіль допомагає на клітинному рівні розширити межі тривалості життя людини. Зокрема, модель EV6 пропонує технологію активного покращення сну. В деталі спеціалісти на сайті виробника не вдаються, але вказують на покращення стану здоров'я завдяки активному сприянню стану глибокого сну, контролю якості сну та показників здоров'я.

Хуан Хуншен, засновник Skyworth Automobile. Фото: Phoenix Finance

Зокрема, гендиректор заявив, що щодня спить у машині опівдні та стверджує, що це набагато краще, ніж спати в офісі.

Цілком ймовірно, що це просто маркетинг нового рівня. Однак виступ Хуана Хуншена на Пекінському автосалоні поставив усіх "на вуха". Медицина офіційно ще таке не прокоментувала, але повідомлення про ймовірне продовження життя кожного власника автомобіля Skyworth в середньому на 30 років стало підбадьорливим. Якщо це так, то завдяки Skyworth можна дожити до 100 років, якщо вам 70.

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На згаданій виставці Хуан Хуншен розповів про свій досвід: у нього був важкий черевний тиф і гостра респіраторна пневмонія. Протягом останніх десяти років він щодня дрімав у машині, і його високий кров’яний тиск повернувся з понад 180 до норми, без приймання жодних ліків.

"Тож добре спіть в машині, і всі проблеми зі здоров’ям можна вилікувати, зміцнивши власний імунітет".

Хуан демонструє функцію сну. Підпис китайською мовою говорить: "Це китайська медицина". Фото: news.mydrivers.com

Skyworth на своєму вебсайті стверджує, що модель EV6 пропонує технологію активного покращення сну. Вона, ймовірно, може покращити стан здоров'я, активно сприяючи стану глибокого сну, а також контролюючи якість сну та показники здоров'я.

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Електричний позашляховик Skyworth EV6 має окрім технології активного сну ще й систему суперфільтрації повітря, сидіння з музичним ритмом і технологією соматосенсорної звукової вібрації. Це – еквівалент зручного великого ліжка, масажера, стереосистеми, розумного браслета та багато іншого в одному.

На скриншоті з сайту Skyworth підпис під фото запевняє, що цей автомобіль допоможе гіпертонікам, діабетикам та продовжить життя на 30 років. Скриншот: news.mydrivers.com

І хоча ця інформація миттєво розлетілася світовими ЗМІ, в експертів Авто24 виникло декілька запитань. Однак відповідей у фахівців згаданого бренду не знайшли, хоча названий вище автомобіль Skyworth EV6 в Україні продається.

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На запит редакції щодо лікувальних властивостей цієї моделі в автосалонах нічого конкретного не сказали. На сайтах, де ця модель виставлена до продажу на ринку України, жодним словом в описах не згадано про "цілющі властивості EV6.

Вочевидь, нові технології у цій моделі до України або ще не дійшли, або у глави компанії Skyworth Auto Хуана Хуншена якась особлива версія EV6 для вибраних. Один з медиків, до якого Авто24 звернулася за коментарем, пожартував: "Тепер доведеться закривати не лише профільні клініки, але й медичні навчальні заклади, бо все лікуватимуть автомобілі й медиків можна буде не готувати".