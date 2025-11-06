Правительство отклонило продление льгот на электромобили

Украинское правительство не поддержало продление налоговых льгот на импорт электромобилей еще на один год. Поправка, которую приняли в Верховной Раде при рассмотрении бюджета Украины на 2026 год, была отклонена Минфином. Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк. Интересно, что большинство других поправок, которые приняли депутаты, чиновниками тоже было отклонено.

Также интересно сколько сэкономит государство от введения НДС на электромобили

Как пояснили в Министерстве финансов, основные причины - потери государственного бюджета и обязательства Украины перед МВФ, закреплены в соответствующем меморандуме.

Фактически это означает, что с 2026 года электрокары снова будут облагаться НДС, и шанс изменить эту ситуацию минимальный. Правда, последнее слово все-таки за депутатами, которые будут окончательно председательствовать за бюджет в 2026 году.

Напомним, о возможности отмены льготы эксперты предупреждали еще осенью. Окончательное решение правительства лишь подтвердило этот прогноз.

Напомним, на сколько может упасть рынок при отмене льгот на электромобили.