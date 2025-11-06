Уряд відхилив продовження пільг на електромобілі

Український уряд не підтримав продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на один рік. Поправка, яку ухвалили у Верховній Раді під час розгляду бюджету України на 2026 рік, була відхилена Мінфіном. Про це розповів нардеп Ярослав Железняк. Цікаво, що більшість інших правок, які ухвалили депутати, урядовцями теж було відхилено.

Також цікаво скільки зекономить держава від введення ПДВ на електромобілі

Як пояснили у Міністерстві фінансів, основні причини — втрати державного бюджету та зобов’язання України перед МВФ, закріплені у відповідному меморандумі.

Фактично це означає, що з 2026 року електрокари знову будуть обкладатися ПДВ, і шанс змінити цю ситуацію мінімальний. Щоправда, останнє слово все-таки за депутатами, які будуть остаточно головувати за бюджет у 2026 році.

Нагадаємо, про можливість скасування пільги експерти попереджали ще восени. Остаточне рішення уряду лише підтвердило цей прогноз.

Нагадаємо, на скільки може впасти ринок при скасуванні пільг на електромобілі.