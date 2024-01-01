Представлен новый Mercedes-Benz CLA: фото: фото

Узнать новый электрический Mercedes-Benz CLA можно по новой передней части со сплошной панелью вместо решетки радиатора, имеющей традиционную эмблему бренда с подсветкой, а также 142 меньших подсвеченных звездочек.

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Другие элементы дизайна выглядят скорее как эволюционные, чем революционные. В частности, передние и задние элементы оптики объединены световыми полосами и имеют схожие линии с предыдущей моделью. Светодиодные фары являются стандартными, но покупатели также смогут заказать опциональный вариант Multibeam.

Эти фары отличаются тем, что имеют дневные ходовые огни в виде звезды Mercedes-Benz. В то же время задние фонари имеют звездчатые элементы даже в базовой версии. Компания говорит, что коэффициент лобового сопротивления седана составляет 0,21, что является очень хорошим показателем. Автомобиль доступен с дисками от 17 до 19 дюймов в зависимости от комплектации.

Длина модели теперь составляет 4722 мм, что на 41 мм больше предшественника. Колесная база выросла на 61 мм до 2789 мм, однако, новинка от Mercedes-Benz все же является представителем компактного сегмента и конкурентом BMW 2 Gran Coupe, поэтому пассажирам заднего ряда может быть немного тесновато.

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Интерьер модели отличается наличием трех экранов, выполняющих роль цифровой панели приборов, центрального дисплея и отдельного экрана для пассажира. Они имеют диагональ в 10,25 и по 14 дюймов соответственно, однако пассажирский кластер доступен исключительно в качестве опции.

Клиенты, которые не собираются тратить лишних денег, получат отделочный элемент с изображением звезды. Также покупатели могут установить дополнительный проекционный дисплей с диагональю в 12,2 дюйма. Напоследок список опций включает аудиосистему Burmester с 16 динамиками по всему салону.

Информационно-развлекательная система Mercedes-Benz User Experience (MBUX) четвертого поколения использует искусственный интеллект от Microsoft и Google и имеет аватар, с помощью которого водитель сможет получить нужную дополнительную информацию.

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Базовый гибридный CLA оснащён 1,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем, работающим по циклу Миллера и соединён с 8-ступенчатой роботизированной АКПП. Он имеет 48-вольтную технологию мягкого гибрида с электромотором, встроенным в трансмиссию. Автопроизводитель отметил, что эта версия доступна как с передним, так и с полным приводом, но не раскрыл данные о мощности силового агрегата.

Кроме гибрида, на момент запуска будет два электрических варианта, известные как CLA 250+ с технологией EQ и CLA 350 4MATIC с технологией EQ. CLA 250+ имеет двигатель на задней оси, который развивает 272 л.с. и 335 Нм крутящего момента. Это позволяет седану разгоняться с 0-100 км/ч за 6,6 секунды, и развивать максимальную скорость в 209 км/ч. Заявленный запас хода составляет от 694-792 км по циклу WLTP.

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CLA 350 4MATIC с технологией EQ позиционируется как мощный вариант и имеет систему полного привода, что обеспечивает общую мощность в 354 л.с. и 515 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы достигать первой сотни за 4,8 секунды, однако запас хода уменьшается до 672-771 км. Оба варианта электромобиля оснащены батареей на 85 кВт-ч и имеют 800-вольтную архитектуру. Батарею можно заряжать током мощностью до 320 кВт.