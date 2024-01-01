Представлено новий Mercedes-Benz CLA: фото

Впізнати новий електричний Mercedes-Benz CLA можна за новою передньою частиною з суцільною панеллю замість решітки радіатора, що має традиційну емблему бренду з підсвіткою, а також 142 менших підсвічених зірочок.

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Інші елементи дизайну виглядають радше як еволюційні, ніж революційні. Зокрема, передні та задні елементи оптики поєднані світловими смугами й мають схожі лінії з попередньою моделлю. Світлодіодні фари є стандартними, але покупці також зможуть замовити опційний варіант Multibeam.

Ці фари відрізняються тим, що мають денні ходові вогні у вигляді зірки Mercedes-Benz. Водночас задні ліхтарі мають зірчасті елементи навіть у базовій версії. Компанія каже, що коефіцієнт лобового опору седана становить 0,21, що є дуже хорошим показником. Автомобіль доступний з дисками від 17 до 19 дюймів залежно від комплектації.

Довжина моделі тепер становить 4722 мм, що на 41 мм більше за попередника. Колісна база зросла на 61 мм до 2789 мм, проте, новинка від Mercedes-Benz все ж є представником компактного сегменту й конкурентом BMW 2 Gran Coupe, тому пасажирам заднього ряду може бути трохи затісно.

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Інтер’єр моделі відрізняється наявністю трьох екранів, що виконують роль цифрової панелі приладів, центрального дисплею та окремого екрану для пасажира. Вони мають діагональ в 10,25 та по 14 дюймів відповідно, однак пасажирський кластер доступний виключно в якості опції.

Клієнти, які не збираються витрачати зайвих грошей, отримають оздоблювальний елемент із зображенням зірки. Також покупці можуть встановити додатковий проекційний дисплей з діагоналлю в 12,2 дюйма. Наостанок список опцій включає аудіосистему Burmester з 16 динаміками по всьому салону.

Інформаційно-розважальна система Mercedes-Benz User Experience (MBUX) четвертого покоління використовує штучний інтелект від Microsoft і Google й має аватар, за допомогою якого водій зможе отримати потрібну додаткову інформацію.

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Базовий гібридний CLA оснащений 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном, що працює за циклом Міллера й поєднаний з 8-ступеневою роботизованою АКПП. Він має 48-вольтну технологію м’якого гібрида з електромотором, вбудованим в трансмісію. Автовиробник зазначив, що ця версія доступна як з переднім, так і з повним приводом, але не розкрив дані про потужність силового агрегата.

Крім гібрида, на момент запуску буде два електричних варіанти, відомі як CLA 250+ з технологією EQ і CLA 350 4MATIC з технологією EQ. CLA 250+ має двигун на задній осі, який розвиває 272 к.с. й 335 Нм крутного моменту. Це дозволяє седану розганятися з 0-100 км/год за 6,6 секунди, та розвивати максимальну швидкість у 209 км/год. Заявлений запас ходу становить від 694-792 км за циклом WLTP.

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CLA 350 4MATIC з технологією EQ позиціонується як потужний варіант і має систему повного приводу, що забезпечує загальну потужність в 354 к.с. й 515 Нм крутного моменту. Цього достатньо, аби досягати першої сотні за 4,8 секунди, проте запас ходу зменшується до 672-771 км. Обидва варіанти електромобіля оснащені батареєю на 85 кВт-год й мають 800-вольтну архітектуру. Батарею можна заряджати струмом потужністю до 320 кВт.