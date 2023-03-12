Коррозия – ярый враг не только автомобилиста, но и всех, кому приходится ремонтировать что-то из нецветного металла. И когда пораженные зоны велики, мастер возлагает надежды на химические средства – преобразователи ржавчины. Но помощь от них можно получить не всегда.

Сразу надо понять, что преобразователь удаляет не всю ржавчину, а только ту, которую мастер подготовил для нее. То есть определенные усилия – и порой немалые – от человека все равно нужны. Но при грамотных действиях смысл в использовании этого вида автохимии однозначно есть.

Преобразователь ржавчины работает на небольшую глубину – не более 100 – 150 микрон. Поэтому перед его применением нужно счистить как можно больше ржавчины вручную.

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Кому это нужно

С ржавчиной в автомобиле приходится бороться, когда кузов хотя бы в отдельных местах потерял защитные покрытия и начал ржаветь. Это самая масштабная "коррозионная проблема", связанная в первую очередь с большим ремонтом кузова. Но есть и менее масштабные – и более распространенные случаи, когда желательно будет использовать преобразователь ржавчины.

Локальные очаги коррозии на кузове в местах повреждения краски или антикоров;

Обработка отдельных деталей перед покраской – рычагов подвески, пружин, усилителей и т.п.;

Подготовка к покраске колесных дисков;

Обработка труднодоступных мест, где обнаружена коррозия. Речь идет, например, о внутренних объемах дверей, в которые вы заглянули при ремонте стеклоподъемника.

В принципе, во всех этих случаях можно обойтись и без преобразователя, но придется уничтожать пятна коррозии другими средствами – щеткой и наждачной шкуркой, то есть исключительно вручную. Вариант с пескоструйной обработкой поможет в местах, куда нельзя добраться со щеткой, но у этого способа масса оговорок, достойных отдельной статьи.

Преобразователь ржавчины будет удобен там, куда трудно добраться со щеткой или наждачной шкуркой. Но и здесь лучше сначала убрать рыхлую ржавчину.

Отметим, что в случае такой ручной обработки в отличие от обработки химпрепаратом металл не получит защитного слоя (окислов, фосфатирования, цинкования), который обеспечивают многие преобразователи ржавчины.

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Как пользоваться преобразователем ржавчины

Борьба с коррозией с использованием химпрепаратов плоха тем, что вы не можете со 100-процентной достоверностью проверить результат. Пленка преобразованной ржавчины надежно покрывает деталь, и только через несколько лет станет ясно, все ли очаги коррозии убрали вы вместе с препаратом. Поэтому так важно соблюдать все пункты инструкціии по применению, указанные производителем препарата. Обычно этот порядок работы бывает таким:

Ржавую деталь следует максимально очистить от рыхлой ржавчины, чтобы ее остатки на детали были как можно тоньше – а лучше, чтобы их не было совсем. Нанести преобразователь. Чаще это хорошо делать кистью, как бы втирая жидкость в поверхность. Дать время, чтобы химический состав сделал свою работу; продолжительность ожидания – согласно указаниям на упаковке. В местах, где есть сомнения относительно успешного превращения пятен коррозии, следует "вскрыть" эти остатки наждачной шкуркой и исследовать их состояние. В случае необходимости нанести второй слой препарата. Но это не везде дает эффект, поскольку образованная первым слоем прочная пленка не пускает свежий препарат "на глубину". После высыхания или определенного на упаковке времени на деталь можно наносить лакокрасочное покрытие. Сначала нужно ложить грунтовку, хотя изготовители некоторых преобразователей заявляют, что это не обязательно. Важно, чтобы грунт не конфликтовала с пленкой, оставленной преобразователем на поверхности детали. Если не укрывать деталь ЛКП несколько дней, коррозия может начать развиваться заново. Обязательно соблюдайте температурные условия. Чаще всего преобразователи не работают при температуре ниже +10°С.

Если остатки коррозии на детали будут толще, чем может "пропитать" преобразователь, микроочаги коррозии на глубине будут законсервированы, но когда-то все равно "проснутся".

Нужно ли смывать водой

В сознании автомобилистов старой школы преобразователь ржавчины связан с необходимостью смывания водой. Более того, на бутылках некоторых современных преобразователей до сих пор в качестве рекламы пишут: не нуждается в смывании водой. Эта “мойка” бывает необходима, чтобы убрать с металла остатки кислоты из состава преобразователя, чтобы они со временем не спровоцировали новую ржавчину. Это касается препаратов на основе ортофосфорной кислоты, которая, не, прореагировав с металлом и оксидами (ржавчиной), надолго сохраняет свою активность. Словом, читайте инструкцию.

Рекомендация "Авто 24"

В продаже сегодня можно встретить преобразователи ржавчины, так сказать, совершенно разных уровней – от "старинных" с необходимостью смыва водой до сверхсовременных на основе безвредных веществ. При том, что принципиальной разницы по цене часто нет. Будьте внимательны, покупая преобразователь, потому что ошибка при выборе может привести к тому, что через год-два свежее лакокрасочное покрытие будет поднято коррозией и окажется, что деньги на покраску были потрачены впустую.

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