Корозія – затятий ворог не лише автомобіліста, а й всіх, кому доводиться ремонтувати щось з некольорового металу. І коли уражені зони великі, майстер покладає надії на хімічні засоби – перетворювачі іржі. Але допомогу від них можна отримати не завжди.

Відразу треба зрозуміти, що перетворювач знімає не всю іржу, а лише ту, які майстер підготував для цього. Тобто певні зусилля – і часом чималенькі – від людини все одно потрібні. Але за умови грамотних дій сенс у використанні цього виду автохімії однозначно є.

Перетворювач іржі працює на невелику глибину – не більше 100 – 150 мікрон. Тому перед його застосуванням треба зчистити якомога більше іржі вручну.

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Кому це потрібно

З іржею в автомобілі доводиться боротись, коли кузов хоча б в окремих місцях втратив захисні покриття і почав іржавіти. Це найбільш масштабна “корозійна проблема”, пов’язана в першу чергу з великим ремонтом кузова. Але є і менш масштабні – і більш поширені випадки, коли буде бажано використати перетворювач іржі.

Локальні вогнища корозії на кузові в місцях пошкодження фарби або антикорів;

Обробка окремих деталей перед фарбуванням – важелів підвіски, пружин, підсилювачів тощо;

Підготовка до фарбування колісних дисків;

Обробка важкодоступних місць, в яких виявлена корозія. Йдеться, наприклад, про внутрішні об'єми дверей, в які ви зазирнули при ремонті склопідйомника.

В принципі, в усіх цих випадках можна обійтися і без перетворювача, але доведеться знищувати плями корозії іншими засобами – щіткою та наждачною шкіркою, тобто виключно вручну. Варіант з піскоструменевою обробкою допоможе в місцях, куди не можна дістатися з щіткою, але в цього способу маса застережень, гідних окремої статті.

Перетворювач іржі буде зручним там, куди важко дістатися з щіткою або наждачною шкіркою. Але і тут краще спочатку прибрати рихлу іржу.

Зазначимо, що у випадку такої ручної обробки на відміну від обробки хімпрепаратом метал не отримає захисного шару (окислів, фосфатування, цинкування), який забезпечують багато які перетворювачі іржі.

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Як користуватися перетворювачем іржі

Боротьба з корозією з використанням хімпрепаратів погана тим, що ви не можете з 100-відсотковою достовірністю перевірити результат. Плівка перетвореної іржі надійно вкриває деталь, і лише через кілька років стане зрозуміло, чи всі вогнища корозії прибрали ви разом з препаратом. Тому так важливо дотримуватись усіх пунктів використання, вказаних виробником препарату. Зазвичай цей порядок роботи буває такий:

Іржаву деталь слід максимально очистити від рихлої іржі, щоб її залишки на деталі були якомога тонші – а краще, щоб їх не було зовсім. Нанести перетворювач. Найчастіше це добре робити пензлем, немов втираючи рідину у поверхню. Дати час, щоб хімічний склад зробив свою роботу; тривалість очікування – згідно вказівок на упаковці. В місцях, де є сумніви щодо успішного перетворення плям корозії, слід зачистити ці залишки наждачною шкіркою і дослідити їх стан. Якщо є потреба, нанести другий шар препарату. Але це не скрізь дає ефект, оскільки утворена першим широм міцна плівка не пускає свіжий препарат “на глибину” Після висихання або після визначеного на упаковці часу на деталь можна наносити лакофарбове покриття. Першим шаром має бути грунтовка, хоча виробники деяких перетворювачів заявляють, що це не обов’язково. Важливо, щоб грунт не конфліктував з плівкою, залишеною перетворювачем на поверхні деталі. Якщо не вкривати деталь ЛФП кілька днів, корозія може почати розвиватись заново. Обов’язково дотримуйтеся температурних умов. Найчастіше перетворювачі не працюють при температурі нижче +10 С.

Якщо залишки корозії на деталі будуть товстішими, ніж може “просочити” перетворювач, мікро-вогнища корозії на глибині будуть законсервовані, але колись все одно “проснуться”.

Чи треба змивати водою

У свідомості автомобілістів старої школи перетворювач іржі пов’язані з необхідністю змивання водою. Більше того, на пляшках деяких сучасних перетворювачів дотепер в якості реклами пишуть: не потребує змивання водою. Це “миття” потрібне, щоб прибрати з металу залишки кислоти зі складу перетворювача, аби вони з часом не спровокували нову іржу. Це стосується препаратів на основі ортофосфорної кислоти, яка, коли не прореагує з металом та оксидами (іржею), надовго зберігає свою активність. Одне слово, читайте інструкцію.

Рекомендація “Авто 24”

У продажу сьогодні можна зустріти перетворювачі іржі, так би мовити, зовсім різних рівнів – від “старовинних” з необхідністю змивання водою до надсучасних на основі нешкідливих речовин. При тому, що принципової різниці за ціною часто немає. Будьте ретельні, купуючи перетворювач, бо помилка при виборі може привести до того, що через рік-два свіже лакофарбове покриття буде підняте корозією і виявиться, що гроші на фарбування були витрачені даремно.

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