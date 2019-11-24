В преддверии сезонного шиномонтажа некоторые водители, осматривая свои зимние шины, с удивлением обнаруживают, что при умеренном пробеге за прошлый сезон они износились гораздо сильнее, чем ожидалось. Для того, чтобы избежать подобной ситуации в будущем, важно обращать внимание на основные факторы, способствующие преждевременному износу шин.

Несезон

Использовать зимой летние шины небезопасно, однако это останавливает далеко не всех. Есть и такая категория водителей, которые все лето могут отъездить на зимнем комплекте. И хотя это прямо не запрещено, поступать так категорически не рекомендуется: в резиновой смеси гораздо больше натурального каучука, что обеспечивает шинам мягкость в условиях низких температур – среди прочего, это значит, что в жару зимние шины стираются об асфальт гораздо сильнее.

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Развал-схождение и давление в шинах

Пожалуй, самая популярная причина проблем с шинами - это неправильный развал-схождение. Далеко не все водители следуют рекомендациям корректировать углы установки колес после каждого вмешательства в подвеску автомобиля. Если такую проверку не сделать вовремя, впоследствии может оказаться, что передняя или задняя пара шин “съедена” с краев.

Конкуренцию неправильным углам установки колес может составить не менее популярная причина быстрого износа - неправильное давление в шинах. Проверять давление в шинах необходимо раз в три недели и обязательно - перед длительной поездкой.

Неисправная подвеска

Настройка кинематики ходовой - чрезвычайно сложный и ответственный процесс, в ходе которого учитывается множество факторов. Лишь после этого новая модель автомобиля получает путевку на конвейер. Вместе с тем, повреждения подвески в ходе эксплуатации могут незамедлительно сказаться на состоянии шин: на это в том числе указывают множественные зоны повышенного износа протектора. Такие симптомы являются показанием к посещению сервисной станции и проверке подвески авто.

Агрессивное вождение

Форсирование бордюров на скорости приводит к деформации каркаса шины, который хоть и имеет запас прочности, но после определенных нагрузок не возвращается к прежней форме. В наиболее тяжелых случаях на шине остается вмятина или разрыв, делающие её эксплуатацию невозможной, но даже если внешне все выглядит неплохо, повреждения от прыжков по бордюрам нарушают геометрию и шины наверняка прослужат значительно меньше. В Nokian Tyres нашли решение проблемы поврежденных боковин и разработали технологию Aramid Sidewalls. Использование сверхпрочных волокон арамида увеличивает стойкость боковины к проколам и порезам, обеспечивает еще больший пробег шины и дает больше уверенности водителям на дорогах.

И конечно же, стоит обратить внимание на свой стиль вождения. Чем быстрее едет автомобиль в повороте и чем выше у него при этом масса, тем сильнее стираются шины, обеспечивая необходимое сцепление и удерживая машину на траектории.

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Последствия неправильного хранения

Состояние шин можно ухудшить не только неправильной эксплуатацией, а и нарушением требований к их хранению. Шины нужно хранить в прохладном, хорошо проветриваемом и с нормальной влажностью помещении. Кроме того, шины без дисков нельзя класть друг на друга или подвешивать, а шины на дисках ставить вертикально. Если необходимых условий для хранения несезонных комплектов нет, то можно воспользоваться услугой “Hakka-отель”, предоставляемой шинными центрами VIANOR: можно приехать, переобуться и оставить шины на хранение. Все, что нужно – это записаться на посещение шинного центра, оставить автомобиль и подождать, пока специалисты Vianor достанут со склада зимние шины, проведут шиномонтаж и отправят на склад летние.

Напомним, чем отличаются дешевые и премиальные шины.