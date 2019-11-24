Напередодні сезонного шиномонтажу деякі водії, оглядаючи свої зимові шини, з подивом виявляють, що при помірному пробігу за минулий сезон вони зносилися набагато сильніше, ніж очікувалося. Для того, щоб уникнути подібної ситуації в майбутньому, важливо звертати увагу на основні фактори, що сприяють передчасному зносу шин.

Несезон

Використовувати взимку літні шини небезпечно, проте це зупиняє далеко не всіх. Є й така категорія водіїв, які все літо можуть від'їздити на зимовому комплекті. І хоча це прямо не заборонено, робити так категорично не рекомендується: в гумової суміші набагато більше натурального каучуку, що забезпечує шинам м'якість в умовах низьких температур. Серед іншого, це означає, що в спеку зимові шини стираються об асфальт набагато сильніше.

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Розвал-сходження і тиск в шинах

Мабуть, найпопулярніша причина проблем з шинами – це неправильне розвал-сходження. Далеко не всі водії дотримуються рекомендацій коригувати кути установки коліс після кожного втручання в підвіску автомобіля. Якщо таку перевірку не зробити вчасно, згодом може виявитися, що передня або задня пара шин "з'їдена" з країв.

Конкуренцію неправильним кутах установки коліс може скласти не менш популярна причина швидкого зносу – неправильний тиск в шинах. Перевіряти тиск в шинах необхідно раз в три тижні і обов'язково – перед тривалою поїздкою.

Несправна підвіска

Налаштування кінематики ходової – надзвичайно складний і відповідальний процес, в ході якого враховується безліч чинників. Лише після цього нова модель автомобіля отримує путівку на конвеєр. Разом з тим, пошкодження підвіски в ході експлуатації можуть негайно позначитися на стані шин: на це в тому числі вказують множинні зони підвищеного зносу протектора. Такі симптоми є показанням до відвідування сервісної станції і перевірки підвіски авто.

Агресивне керування

Форсування бордюрів на швидкості призводить до деформації каркаса шини, який хоч і має запас міцності, але після певних навантажень не повертається до колишньої форми. У найбільш важких випадках на шині залишається вм'ятина або розрив, що роблять її експлуатацію неможливою, але навіть якщо зовні все виглядає непогано, пошкодження від стрибків бордюрами порушують геометрію і шини напевно прослужать значно менше. В Nokian Tyres знайшли рішення проблеми пошкоджених боковин і розробили технологію Aramid Sidewalls. Використання надміцних волокон араміда збільшує стійкість боковини до проколів і порізів, забезпечує ще більший пробіг шини та дає більше впевненості водіям на дорогах.

І звичайно ж, варто звернути увагу на свій стиль водіння. Чим швидше їде автомобіль в повороті і чим вище у нього при цьому маса, тим сильніше стираються шини, забезпечуючи необхідне зчеплення і утримуючи машину на траєкторії.

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Наслідки неправильного зберігання

Стан шин можна погіршити не тільки неправильною експлуатацією, а й порушенням вимог до їх зберігання. Шини потрібно зберігати в прохолодному, добре провітрюваному і з нормальною вологістю приміщенні. Крім того, шини без дисків можна класти одина на одну або підвішувати, а шини на дисках ставити вертикально. Якщо необхідних умов для зберігання несезонних комплектів немає, то можна скористатися послугою "Hakka-готель", що надається шинними центрами VIANOR: можна приїхати, перевзутися і залишити шини на зберігання. Все, що потрібно – це записатися на відвідування шинного центру, залишити автомобіль і почекати, поки фахівці Vianor дістануть зі складу зимові шини, проведуть шиномонтаж і відправлять на склад літні.

Нагадаємо, чим відрізняються дешевші і преміальні шини.