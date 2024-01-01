На Прикарпатье поехали автомобили для людей с инвалидностью

Спецтранспорт получили Городенковская, Калушская, Делятинская и Коломыйская территориальные громады. Техника приобретена за счет государственных субвенций, говорится в сообщении облгосадминистрации.

Все четыре машины имеют специсполнение – их дополнительно оборудовали для посадки, высадки, безопасной и комфортной перевозки людей в креслах колесых.

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В пакете три пассажирских автобуса с креслами в салоне, зонами для размещения кресел колесных с атрибутикой их фиксации и лифтовые платформы в зоне задних двустворчатых дверей.

Все три спецавтомобиля АСПА.941218.001 прошли дооборудование в цехах украинского завода "Автоспецпром", где изготавливают кареты скорой медицинской помощи всех классов и вот такие машины для перевозки людей с проблемами здоровья.

Классические салоны Citroen Jumper в цехах "Автоспецпрома" дооборудовали под нужды людей с проблемами здоровья. Фото: Ивано-Франковская ОВА

Базовым шасси для спецтранспорта стали хорошо знакомые в автопарках медучреждений и социальных служб фургоны Citroen Jumper. Эти автомобили получили положительные отзывы у водителей. Хорошо известны они и нашим читателям, поскольку редакция Авто24 рассказывала о Jumper довольно часто, в т.ч. и в таких версиях.

Еще один автомобиль Nissan X-Trail, о котором мы неоднократно писали, также в специализированном исполнении. Там переднее пассажирское кресло выдвижное.

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Механизм с дистанционным фидерным управлением электроприводом позволяет полностью повернуть сиденье на 90 градусов в сторону двери. Оно полностью выдвигается и это позволяет человеку с коляски на колесах легко пересесть в автомобильное кресло и оказаться в салоне.

"Четыре автомобиля закуплены за государственные средства. Еще два таких специализированных автомобиля в ближайшее время передадут для двух громад – Лисецкой и Тлумацкой. Сейчас закрывают вопрос с документами", – рассказала руководительница областной военной администрации Светлана Онищук.

Легковой Nissan X-Trail такого исполнения впервые прибыл в громады области. Фото: Ивано-Франковская ОГА

В общем государственная субвенция на все шесть автомобилей, четыре из которых уже пришли, достигла 11 миллионов 100 тысяч гривен