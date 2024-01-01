Прикарпаття отримало спецтранспорт з висувним кріслом та ліфтовими платформами

Спецтранспорт отримали Городенківська, Калуська, Делятинська та Коломийська територіальні спільноти. Техніку придбано коштом державних субвенцій, йдеться у повідомленні облдержадміністрації.

Усі чотири машини мають спецвиконання – їх додатково обладнали для посадки, висадки та безпечного й комфортного перевезення людей з вадами руху чи в кріслах на колесах.

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В пакеті три пасажирські автобуси з кріслами в салоні, зоною для розміщення крісел на колесах з атрибутикою їх фіксації та ліфтові платформи в зоні задніх двостулкових дверей.

Усі три спецавтомобілі АСПА.941218.001 пройшли дообладнання в цехах українського заводу "Автоспецпром", де виготовляють карети швидкої медичної допомоги усіх класів та ось такі машини для перевезення людей з вадами здоров’я.

Класичні салони Citroen Jumper в цехах "Автоспецпрому" дообладнали під потреби людей з вадами здоров'я. Фото: Івано-Франківська ОВА

Базовим шасі для спецтранспорту стали добре знайомі в автопарках медзакладів та соціальних служб фургони Citroen Jumper. Ці автомобілі отримали гарні відгуки у водіїв. Добре знані вони й нашим читачам, оскільки редакція Авто24 розповідала про Jumper досить часто, в т.ч. і в таких версіях.

Ще один автомобіль Nissan X-Trail, про який ми неодноразово писали, також у спеціалізованому виконанні. Там переднє пасажирське крісло висувне.

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Механізм з дистанційним фідерним управлінням електроприводом дозволяє повність повернути сидіння на 90 градусів у бік дверей. Воно повністю висувається і це дозволяє людині з візка на колесах легко пересісти в автомобільне крісло й опинитися в салоні.

"Чотири автомобілі закуплені за державні кошти. Ще два таких спеціалізованих автомобілі найближчим часом передадуть для двох громад – Лисецької та Тлумацької. Зараз закривають питання з документами", – розповіла очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Легковий Nissan X-Trail такого виконання вперше прибув до громад області. Фото: Івано-Франківська ОВА

Загалом державна субвенція на всі шість автомобілів, чотири з яких вже прийшли, сягнула 11 мільйонів 100 тисяч гривень