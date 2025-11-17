Продавцы фальсифицированного топлива торговали "на выезде" в течение года

Как говорится в материале регионального управления Бюро экономической безопасности Полтавской области, детективы завершили четыре досудебных расследования, каждое из которых связано с реализацией топлива.

Достоверно установлено, что каждый из четырех фигурантов дела продавал подакцизные товары без разрешительных документов и лицензий. Сеть действовала в двух регионах.

Читайте также Стало известно, сколько в Украине работает нелегальных АЗС

Подозреваемые в течение года торговали не со стационарных АЗС, а с мобильных автозаправок в Полтаве и Днепре. Работали по заказу "с доставкой до порога".

Сервис доставки позаимствовали у пиццерий

Это была хорошо отлаженная схема. Заказы на дизельное топливо принимали через сайты и социальные сети. По поданным заявкам доставляли дизель конкретному адресату на указанную локацию.

Теперь доставлять не будут. У подозреваемых изъяли более 3,6 тонны дизельного топлива и два автомобиля, которые они использовали для нелегальной торговли. На материально-технические ценности наложен арест.

С базового хранилища фальсифицированной солярки дельцы по предварительным заказам развозили дизель клиентам. Фото: БЭБ Полтавщины

Все четыре уголовных производства направлены в суд с обвинительными актами о незаконном приобретении, хранении и сбыте топлива, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Что еще не так в этом деле

Несмотря на торговлю без лицензии и отсутствие соответствующих сертификатов качества, документов о происхождения горючего, в редакции Авто24 заметили в этом деле еще одну неприятность. Речь идет о грубом нарушении требований транспортировки горючего.

Читайте также Небольшие бензовозы становятся популярными

По мнению наших экспертов, для перевозки дизельного топлива фигуранты дела использовали приспособленный транспорт, что не соответствует техническим условиям транспортировки опасных грузов.

На одном из фото хорошо видно фургон Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI с пластиковым резервуаром для транспортировки жидкостей и топливную помпу.

Sprinter не автоцистерна, а фургон

Беда в том, что перевозить дизель в фургоне Mercedes Sprinter нельзя, поскольку – это однозначно нарушает требования ADR и украинские ПДД по транспортировке опасных грузов.

В фургоне отсутствует вентиляция для паров дизтоплива. Даже солярка имеет взрывоопасные пары при нагревании, их накопление в закрытом пространстве неизбежно.

Очень сомнительно, что Sprinter имеет ADR-допуск для перевозки дизеля. Фото: БЭБ Полтавщины





К тому же фургон имеет обычный кузов вагонной компоновки, где при аварии контейнер с горючим легко разрывается.

Вопрос есть и к топливной помпе, поскольку законность ее установки в фургоне на таре для топлива также сомнительна.

Читайте также Запорожские мастера соединили маршрутку и бензовоз: как она выглядит и сколько стоит

Большинство еврокубов предназначены для нетоксичной химии, воды, технических жидкостей, но не для перевозки топлива автомобилем. IBC-контейнер не является сертифицированной цистерной именно для транспортировки топлива в фургоне, хотя в стационарных условиях мини-АЗС такое практикуется.

Скажем, в паспорте мини-АЗС на базе еврокуба VSO четко указано – предназначена для хранения и заправки дизельным топливом различной техники: автомобилей, тракторов, комбайнов, строительных машин и тому подобное. Об использовании для транспортировки ни словом не упоминается.

Сомнительно, чтобы сертифицированная мастерская оборудовала фургон такими еврокубами и выдала сертификат на его эксплуатацию в такой комплектации. Фото: БЭБ Полтавщины

Стандартная вместимость еврокуба составляет 1000 литров, хотя фактически туда входит 1060 литров. А это уже сверх разрешенных 1000 литров, не требующих согласования и сертификации ТС и допуска водителя.

На фото хорошо видно, что в салоне два еврокуба, а это требует соответствующей паспортизации транспортного средства, его маркировки и допусков. Даже если учесть, что здесь нестандартные варианты кубов (могут быть вместимостью 640 или 800 л), то суммарно при условии двух еврокубов, эта процедура уже является обязательной.

Читайте также В столице прикрыли фейковую АЗС

Вывод

Транспортировка дизеля в неприспособленном транспорте ставит под угрозу не только безопасность водителя и само транспортное средство, но и подвергает опасности других участников дорожного движения.

Конечно, здесь не уголовная ответственность, но в случае несчастья к этому какой-то шаг, поскольку перевозки дизельного топлива в пластиковых контейнерах (еврокубах) внутри фургона и еще и таком количестве, вероятно, незаконные опасные.