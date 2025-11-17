Продавці фальсифікованого пального торгували "на виїзді" упродовж року

Як йдеться у матеріалі регіонального управління Бюро економічної безпеки Полтавської області, детективи завершили чотири досудові розслідування, кожне з яких пов'язане з реалізацією пального.

Достеменно встановлено, що кожен із чотирьох фігурантів справи продавав підакцизні товари без жодних дозвільних документів і ліцензій. Мережа діяла у двох регіонах.

Підозрювані упродовж року торгували не зі стаціонарних АЗС, а з мобільних автозаправок у Полтаві та Дніпрі. Працювали за замовленням "з доставленням до порога".

Сервіс доставлення запозичили у піцерій

Це була добре налагоджена схема. Замовлення на дизельне пальне приймали через сайти та соціальні мережі. За поданими заявками доставляли дизель конкретному адресату на вказану локацію.

Тепер доставляти не будуть. У підозрюваних вилучили понад 3,6 тонни дизельного пального та два автомобілі, які вони використовували для нелегальної торгівлі. На матеріально-технічні цінності накладено арешт.

З базового сховища фальсифікованої солярки ділки за попередніми замовленнями розвозили дизель клієнтам. Фото: БЕБ Полтавщини

Усі чотири кримінальні провадження скеровано до суду з обвинувальними актами щодо незаконного придбання, зберігання та збуту пального, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Що ще не так у цій справі

Попри торгівлю без ліцензії та відсутність відповідних сертифікатів якості та документів про походження пального, у редакції Авто24 помітили у цій справі ще одну прикрість. Мова йде про грубе порушення вимог транспортування пального.

На думку наших експертів, для перевезення дизельного пального фігуранти справи використовували пристосований транспорт, що не відповідав технічним умовам транспортування небезпечних вантажів.

На одному з фото добре видно фургон Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI з пластиковим резервуаром для транспортування рідин та паливну помпу.

Sprinter не автоцистерна, а фургон

Біда в тому, що перевозити дизель у фургоні Mercedes Sprinter не можна, оскільки – це однозначно порушує вимоги ADR та українські ПДР щодо транспортування небезпечних вантажів.

У фургоні відсутня вентиляція для парів дизпалива. Навіть солярка має вибухонебезпечні пари при нагріванні, їх накопичення у закритому просторі неминуче.

Дуже сумнівно, що Sprinter має ADR-допуск для перевезення дизеля. Фото: БЕБ Полтавщини



До того ж фургон має звичайний кузов вагонного компонування, де при аварії контейнер з пальним легко розривається.

Питання є й до паливної помпи, оскільки законність її установки у фургоні на тарі для пального також сумнівна.

Більшість єврокубів призначені для нетоксичної хімії, води, технічних рідин, але не для перевезення пального автомобілем. IBC-контейнер не є сертифікованою цистерною саме для транспортування пального у фургоні, хоча в стаціонарних умовах міні-АЗС таке практикується.

Скажімо, в паспорті міні-АЗС на базі єврокуба VSO чітко зазначено – призначена для зберігання та заправки дизельним пальним різної техніки: автомобілів, тракторів, комбайнів, будівельних машин тощо. Про використання для транспортування жодним словом не згадується.

Сумнівно, щоб сертифікована майстерня обладнала фургон такими єврокубами та видала сертифікат на його експлуатацію у такій комплектації. Фото: БЕБ Полтавщини

Стандартна місткість єврокуба становить 1000 літрів, хоча фактично туди входить 1060 літрів. А це вже понад дозволені 1000 літрів, що не потребують погодження та сертифікації ТС й допуску водія.

На фото добре видно, що в салоні два єврокуби, а це потребує відповідної паспортизації транспортного засобу, його маркування та допусків. Навіть якщо врахувати, що тут нестандартні варіанти кубів (можуть бути місткістю 640 чи 800 л), то сумарно за умови двох єврокубів, ця процедура вже є обов'язковою.

Висновок

Транспортування дизеля у непристосованому транспорті ставить під загрозу не тільки безпеку водія й сам транспортний засіб, але й наражає на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Звісно, тут не кримінальна відповідальність, але у випадку нещастя до цього якийсь крок, оскільки перевезення дизельного пального у пластикових контейнерах (єврокубах) всередині фургона та ще й такій кількості, ймовірно, незаконне та небезпечне.