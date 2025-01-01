Производители тракторов платят за хакерскую атаку на свои машины

Если быть более точным, то производители сами же привезли тракторы для проведения ежегодного кибертракторного челленджа среди американских студентов IT-специальностей. Как сообщает agrartechnikonline.de, студентам ставилась задача взломать шинные и информационные системы тракторов.

Таким образом производители стремятся устранить пробелы в безопасности бортовых систем своих машин, привлекая к сотрудничеству молодые таланты. Менеджеры вышеперечисленных мировых брендов не скрывают, что в ходе этического хакатона они стремятся лучше защитить сельскохозяйственную технику от кибератак в будущем.

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Многодневный этический хакатон (CyberTractor Challenge) при поддержке производителей проводится уже в четвертый раз. Первая попытка в 2022 году по инициативе John Deere дала хорошие результаты.

Это произошло после того, как в 2021 году атака программ-вымогателей привела к остановке почти пятой части мощностей по переработке говядины в США. В том же году в начале сбора урожая были атакованы шесть зерновых кооперативов. Сбои в работе только одного кооператива NEW в Айове затронули около 40% производителей зерна в США.

В рамках этического хакерства CyberTractor Challenge 2025 года студенты стремятся взломать замки и получить доступ к электронным контроллерам трактора John Deere. Фото: Рэйчел Крамер, Общественное радио Айовы

С тех пор ежегодно в техническом университете штата Айова, США, проводится этот челлендж. В этом году это повторилось в этом году.

John Deere остается одним из главных спонсоров, но теперь за мероприятием стоит некоммерческая организация. К проекту присоединились другие производители сельскохозяйственной техники, вроде CNH с Case IH и AGCO с брендом Fendt.

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Кибератаки на сельскохозяйственную технику хорошо подготовлены. Студенты стремятся взломать или обойти безопасность шины CAN, сетевые системы (IoT) и выявить уязвимости программного обеспечения. Они работают в командах, оснащенных ноутбуками и интерфейсами, для поиска виртуальных входов и уязвимостей безопасности на тракторах.

"Всегда есть злоумышленники, которые стремятся взломать систему или скомпрометировать ее. Представьте себе трактор мощностью 600 лошадиных сил без водителя и кто-то его взламывает. Хакеры могли бы выехать на полностью автономном тракторе на межштатную автомагистраль или выключить его. Это же просто", – говорит профессор инженерии биологических систем в Университете Небраски-Линкольна Сантош Питла.

Компьютеры стоят на раскладных столах в Учебном центре студентов-аграриев имени Хансена в Университете штата Айова. Фото: Рэйчел Крамер, Общественное радио Айовы

Профессор, чьи исследования сосредоточены на сельскохозяйственной робототехнике и кибербезопасности для автономных машин, в частности самоуправляемых тракторов, привел пример по Украине.

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Та история уже вошла в учебники специализированных вузов многих стран: в 2022 году украинцы санкционированно дистанционно вывели из строя сельскохозяйственную технику, похищенную российскими войсками.

Плохо будет, когда хакеры сделают нечто подобное и несанкционированно войдут в бортовую систему сельхозмашин.

Именно для предотвращения таких атак и проводятся ежегодные этические хакатоны. Производители сельскохозяйственной техники преследуют несколько целей с помощью конкурса CyberTractor Challenge: студентов поощряют выявлять уязвимости в своей технике, чтобы производители могли их устранить.

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Плюс ко всему конкурс помогает производителям привлекать талантливых молодых талантов, которые будут защищать сельскохозяйственную технику от кибератак в будущем.