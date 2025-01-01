Виробники тракторів платять за хакерську атаку на свої машини

Якщо бути більш точним, то виробники самі ж привезли трактори для проведення щорічного кібертракторного челенджу з-поміж американських студентів IT-спеціальностей. Як повідомляє agrartechnikonline.de, студентам ставилося завдання зламати шинні та інформаційні системи тракторів.

Таким чином виробники прагнуть усунути прогалини в безпеці бортових систем своїх машин, залучивши до співпраці молоді таланти. Менеджери перерахованих вище світових брендів не приховують, що в ході етичного хакатону вони прагнуть краще захистити сільськогосподарську техніку від кібератак у майбутньому.

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Багатоденний етичний хакатон (CyberTractor Challenge) за підтримки виробників проводиться вже вчетверте. Перша спроба у 2022 році за ініціативою John Deere дала гарні результати.

Це сталося після того, як у 2021 році атака програм-вимагачів призвела до зупинки майже п'ятої частини потужностей з перероблення яловичини в США. Того ж року на початку збору врожаю було атаковано шість зернових кооперативів. Збої в роботі тільки одного кооперативу NEW в Айові торкнулися близько 40% виробників зерна в США.

В рамках етичного хакерства CyberTractor Challenge 2025 року студенти прагнуть зламати замки та отримати доступ до електронних контролерів трактора John Deere. Фото: Рейчел Крамер, Громадське радіо Айови

Відтоді щорічно в технічному університеті штату Айова, США, проводиться цей челендж. Нинішнього року це повторилося.

John Deere залишається одним із головних спонсорів, але тепер за заходом стоїть некомерційна організація. До проєкту долучилися інші виробники сільськогосподарської техніки, як от CNH з Case IH та AGCO з брендом Fendt.

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Кібератаки на сільськогосподарську техніку добре підготовлені. Студенти прагнуть зламати чи обійти безпеку шини CAN, мережеві системи (IoT) та виявити вразливості програмного забезпечення. Вони працюють у командах, оснащених ноутбуками та інтерфейсами, щоб шукати віртуальні входи та вразливості безпеки на тракторах.

"Завжди є зловмисники, які прагнуть зламати систему або скомпрометувати її. Уявіть собі трактор потужністю 600 кінських сил без водія і хтось його зламує. Хакери могли б виїхати на повністю автономному тракторі на міжштатну автомагістраль або вимкнути його. Це ж просто", – каже професор інженерії біологічних систем в Університеті Небраски-Лінкольна Сантош Пітла.

Комп’ютери стоять на розкладних столах у Навчальному центрі студентів-аграрників імені Хансена в Університеті штату Айова. Фото: Рейчел Крамер, Громадське радіо Айови

Професор, чиї дослідження зосереджені на сільськогосподарській робототехніці та кібербезпеці для автономних машин, зокрема самокерованих тракторів, навів приклад по Україні.

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Та історія вже увійшла у підручники спеціалізованих вузів багатьох країн: у 2022 році українці санкціоновано дистанційно вивели з ладу сільськогосподарську техніку, викрадену російськими військами.

Погано буде, коли хакери зроблять щось подібне й несанкціоновано увійдуть в бортову систему сільгоспмашин.

Саме для запобігання таким атакам й проводяться щорічні етичні хакатони. Виробники сільськогосподарської техніки переслідують кілька цілей за допомогою конкурсу CyberTractor Challenge: студентів заохочують виявляти вразливості у своїй техніці, щоб виробники могли їх усунути.

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Плюс до цього всього конкурс допомагає виробникам залучати найталановитіших молодих талантів, які захищатимуть сільськогосподарську техніку від кібератак у майбутньому.