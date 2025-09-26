Производителям электромобилей новый персонал не нужен: в Европе проходят массовые сокращения

Автоперевозчики остаются без работы, считают в logistyka.rp.pl, из-за тренда на электромобильность.

Несмотря на то, что в июне 2025-го количество вакансий в автомобильных компаниях, специализирующихся на электромобильности, была почти на 20 процентов больше, чем в компаниях, специализирующихся на двигателях внутреннего сгорания, они искали вдвое меньше кандидатов, чем в конце 2023 года.

Отсчет начат с кризиса 2019-го

Замедление темпов внедрения электромобильности приводит к невеселым последствиям. Лидер европейского автопрома Германия по состоянию на июнь 2025-го сократила в автомобильной промышленности вакансии на две трети относительно августа 2023-го.

Прогнозы неутешительны. Эксперт по рынку труда Indeed Аннина Геринг свидетельствует, что ситуация особенно сложная для поставщиков автомобильной продукции, чьи объявления о наборе на работу не возобновились со времен кризиса 2019 года.

В упомянутой Германии в течение августа наблюдался спад выпуска техники, с конвейера сошло лишь 237 600 легковых автомобилей, что на 21 процент меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Это прервало тенденцию к росту, которая длилась три месяца.

Падение спроса останавливает заводы

В течение следующих нескольких недель шесть заводов Stellantis Group в Европе останавливают производство автомобилей. Как сообщает automotivesuppliers.pl, это продлится на заводах во Франции, Германии, Италии, Польше и Испании от нескольких до десятка рабочих дней.

Где останавливают работу:

на заводе в Пуасси (модели Opel Mokka и DS3) вблизи Парижа остановка производства продлится с 13 по 31 октября ;

; на заводе в Помильяно близ Неаполя производственная линия Fiat Panda будет простаивать с 29 сентября по 6 октября ;

; производственная линия Alfa Romeo Tonale будет стоять с 29 сентября по 10 октября.

Изначально планировались короткие остановки, как вот в упомянутом Пуасси (Франции). Группа Stellantis хотела остановить производство на три дня, но потом изменила планы – теперь завод будет стоять три недели.

Как и на остальных предприятиях, Stellantis хочет адаптировать производство к сложной ситуации на европейском рынке, а также как можно лучше управлять запасами до конца года. Но при этом 2000 работников будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Десятки тысяч потерянных рабочих мест

Перспективы не очень утешительные. Mercedes-Benz подтвердил, что закроет свой завод Sprinter в Людвигсфельде в 2030 году и перенесет производство электрической модели в Явожно.

Прогнозы указывают на закрытие шести заводов по производству комплектующих и поставщиков в Германии до 2030 года.

В немецком автомобильном секторе производители сокращают более 50 000 рабочих мест в 2024-2025 годах. Практически все крупные автомобильные компании и многие поставщики запчастей объявили об увольнении и реструктуризации.

С 2019 года автомобильный сектор потерял 245 000 рабочих мест. Прогнозы E&Y и VDA показывают, что к 2035 году может быть потеряно до 190 000 должностей. Volkswagen объявил о программе сокращения 35 000 должностей до 2030 года, Audi планирует уволить до 7 500 работников до 2029 года, а ZF Friedrichshafen ожидает сокращения 14 000 рабочих мест.