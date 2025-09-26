Виробникам електромобілів новий персонал не потрібен: в Європі проходять масові скорочення

Автоперевізники залишаються без роботи, вважають у logistyka.rp.pl через тренд на електромобільність.

Попри те, що у червні 2025-го кількість вакансій в автомобільних компаніях, що спеціалізуються на електромобільності, була майже на 20 відсотків вищою, ніж у компаніях, що спеціалізуються на двигунах внутрішнього згоряння, вони шукали вдвічі менше кандидатів, ніж наприкінці 2023 року.

Відлік розпочато з кризи 2019-го

Уповільнення темпів впровадження електромобільності призводить до невеселих наслідків. Лідер європейського автопрому Німеччина станом на червень 2025-го скоротила в автомобільній промисловості вакансії на дві третини відносно серпня 2023-го.

Прогнози невтішні. Експерт з ринку праці Indeed Анніна Герінг свідчить, що ситуація особливо складна для постачальників автомобільної продукції, чиї оголошення про набір на роботу не відновилися з часів кризи 2019 року.

У згаданій Німеччині впродовж серпня спостерігався спад випуску техніки, з конвеєра зійшло лише 237 600 легкових автомобілів, що на 21 відсоток менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Це перервало тенденцію до зростання, що тривала три місяці.

Падіння на попиту зупиняє заводи

Упродовж наступних кількох тижнів шість заводів Stellantis Group у Європі зупиняють виробництво автомобілів. Як повідомляє automotivesuppliers.pl, це триватиме на заводах у Франції, Німеччині, Італії, Польщі та Іспанії від кількох до десятка робочих днів.

Де зупиняють роботу:

на заводі в Пуассі (моделі Opel Mokka та DS3) поблизу Парижа зупинка виробництва триватиме з 13 по 31 жовтня ;

; на заводі в Помільяно поблизу Неаполя виробнича лінія Fiat Panda буде простоювати з 29 вересня по 6 жовтня ;

; виробнича лінія Alfa Romeo Tonale стоятиме з 29 вересня по 10 жовтня.

Спочатку планувалися короткі зупинки, як от у згаданому Пуассі (Франції). Група Stellantis хотіла зупинити виробництво на три дні, але потім змінила плани – тепер завод стоятиме три тижні.

Як і на решті підприємств, Stellantis хоче адаптувати виробництво до складної ситуації на європейському ринку, а також якомога краще керувати запасами до кінця року. Але при цьому 2000 працівників будуть відправлені у неоплачувану відпустку.

Десятки тисяч втрачених робочих місць

Перспективи не дуже втішні. Mercedes-Benz підтвердив, що закриє свій завод Sprinter у Людвігсфельде у 2030 році та перенесе виробництво електричної моделі до Явожно.

Прогнози вказують на закриття шести заводів з виробництва комплектуючих та постачальників у Німеччині до 2030 року.

У німецькому автомобільному секторі виробники скорочують понад 50 000 робочих місць у 2024-2025 роках. Практично всі великі автомобільні компанії та багато постачальників запчастин оголосили про звільнення та реструктуризацію.

З 2019 року автомобільний сектор втратив 245 000 робочих місць. Прогнози E&Y та VDA показують, що до 2035 року може бути втрачено до 190 000 посад. Volkswagen оголосив про програму скорочення 35 000 посад до 2030 року, Audi планує звільнити до 7 500 працівників до 2029 року, а ZF Friedrichshafen очікує скорочення 14 000 робочих місць.