В Німеччині визнали величезну нестачу водіїв

В першу чергу даються взнаки демографічні зміни. Далі в переліку вказуються непривабливі умови праці та величезна проблема з іміджем.

В статистиці розбиралися експерти VerkehrsRundschau, котрі вивели невтішний висновок для всього транспортно-логістичного сектору економіки.

Криза з попередженням

Демографічні показники: 39 відсотків німецьких водіїв старші за 55 років – щороку близько 30 000 виходять на пенсію, тоді як на їхнє місце виходить лише вдвічі менше молодих водіїв.

Проблеми з набором молодих талантів: лише п'ять відсотків водіїв вантажівок у Європі молодші 25 років, і багато з них швидко кидають професію через важкі умови праці.

Поїздка за кордон не є панацеєю: потенційні водії з третіх країн стикаються з тривалими процедурами визнання та проблемами з візою.

Причини нестачі водіїв

Причини кризи різноманітні й добре відомі:

Умови праці: тижні відсутності, ночівлі в кабіні водія, ненормований робочий графік

Вартість послуг: посвідчення водія вантажівки в Німеччині коштує до 6000 євро, тоді як у Польщі – лише близько 1300 євро.

Проблема з іміджем: професія вважається «важкою, погано оплачуваною та малошанованою»

Провал політики: брак безпечних зон відпочинку, повільна цифровізація, брак фінансування програм.

Дефіцит водіїв був особливо помітним у Великій Британії після Brexit: порожні полиці супермаркетів та нестача водіїв у 100 000 осіб. Польщі не вистачає понад 120 000 водіїв, а Румунії – 70 000.

Технології, рекрутинг та пільги

Пошук виходу з уже прогнозованої кризової ситуації поки позитивного результату не дав. Попри те, що технологічні розробки на автономне водіння вважаються перспективними, це буде в далекій перспективі, пройдуть роки, перш ніж їх широке впровадження на європейських автомагістралях стане реальністю.

Більш реальними стануть системи допомоги водієві й телематичні рішення. Вони стають все більш доступними й роблять щоденне водіння безпечнішим та зручнішим.

Щоправда, цифрове підключення має й свої недоліки, оскільки постійний моніторинг, що забезпечується телематичними системами, може збільшити навантаження на водіїв.

Рекрутинг зазнав значних змін за останні роки. Цифрові платформи та спеціалізовані сайти з пошуку роботи сприяють контакту між експедиторами та кандидатами й прискорюють процес. Однак, якими б ефективними не були ці інструменти, вони ніяк не розв'язують основну проблему: низьку привабливість професії водія.

Через це на перший план виходять традиційні пільги, стимули. Насамперед це краща оплата праці, що відображає відповідальність та вимоги роботи, а потім передбачуваний робочий графік, який також дозволяє відпочивати та займатися сімейним життям.

Доступне житло також відіграє певну роль, особливо в міських районах, тому все більше компаній надають своїм водіям квартири або допомагають їм у пошуку. Крім того, існують моделі бонусів та додаткові послуги, такі як фітнес-програми, програми прокату велосипедів для роботи та зміцнення здоров'я.

Покриття витрат на навчання та цілеспрямована безперервна освіта також є стимулом ефективного залучення та утримання нових працівників.

"Більшість іноземних водіїв набирають з Польщі, Угорщини та Чеської Республіки, оскільки німецькі роботодавці там досі вважаються дуже авторитетними та чесними. Політика та суспільство також несуть відповідальність: з політичного погляду, брак паркувальних місць, безумовно, є однією з найважливіших проблем. Але щось також має змінитися в суспільстві в цілому", – зазначає гендиректор маркетингового агентства Mehr-Kraftfahrer Філіп Кемп.

Перспектива та висновок

Сьогодні стає зрозумілим, що нестача водіїв – це не короткострокове явище, а довгострокова проблема. На порядок денний сьогодні виходить взаємодія бізнесу, політики та суспільства. Якщо цього не станеться, то кермо німецької логістики залишиться порожнім у майбутньому.