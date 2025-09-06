В Германии признали огромную нехватку водителей

В первую очередь сказываются демографические изменения. Далее в перечне указываются непривлекательные условия труда и огромная проблема с имиджем.

В статистике разбирались эксперты VerkehrsRundschau, которые вывели неутешительный вывод для всего транспортно-логистического сектора экономики.

Кризис с предупреждением

Демографические показатели: 39 процентов немецких водителей старше 55 лет – ежегодно около 30 000 выходят на пенсию, тогда как на их место выходит лишь вдвое меньше молодых водителей.

Проблемы с набором молодых талантов: только пять процентов водителей грузовиков в Европе моложе 25 лет, и многие из них быстро бросают профессию из-за тяжелых условий труда.

Поездка за границу не является панацеей: потенциальные водители из третьих стран сталкиваются с длительными процедурами признания и проблемами с визой.

Причины нехватки водителей

Причины кризиса разнообразны и хорошо известны:

Условия труда: недели отсутствия, ночевки в кабине водителя, ненормированный рабочий график

Стоимость услуг: удостоверение водителя грузовика в Германии стоит до 6000 евро, тогда как в Польше – всего около 1300 евро.

Проблема с имиджем: профессия считается "тяжелой": профессия считается "тяжелой, плохо оплачиваемой и малоуважаемой"

Провал политики: нехватка безопасных зон отдыха, медленная цифровизация, нехватка финансирования программ.

Дефицит водителей был особенно заметным в Великобритании после Brexit: пустые полки супермаркетов и нехватка водителей в 100 000 человек. Польше не хватает более 120 000 водителей, а Румынии – 70 000.

Технологии, рекрутинг и льготы

Поиск выхода из уже прогнозируемой кризисной ситуации пока положительного результата не дал. Несмотря на то, что технологические разработки на автономное вождение считаются перспективными, это будет в далекой перспективе, пройдут годы, прежде чем их широкое внедрение на европейских автомагистралях станет реальностью.

Более реальными станут системы помощи водителю и телематические решения. Они становятся все более доступными и делают ежедневное вождение более безопасным и удобным.

Правда, цифровое подключение имеет и свои недостатки, поскольку постоянный мониторинг, обеспечиваемый телематическими системами, может увеличить нагрузку на водителей.

Рекрутинг претерпел значительные изменения за последние годы. Цифровые платформы и специализированные сайты по поиску работы способствуют контакту между экспедиторами и кандидатами и ускоряют процесс. Однако, какими бы эффективными ни были эти инструменты, они никак не решают основную проблему: низкую привлекательность профессии водителя.

Поэтому на первый план выходят традиционные льготы, стимулы. Прежде всего это лучшая оплата труда, что отражает ответственность и требования работы, а затем предсказуемый рабочий график, который также позволяет отдыхать и заниматься семейной жизнью.

Доступное жилье также играет определенную роль, особенно в городских районах, поэтому все больше компаний предоставляют своим водителям квартиры или помогают им в поиске. Кроме того, существуют модели бонусов и дополнительные услуги, такие как фитнес-программы, программы проката велосипедов для работы и укрепления здоровья.

Покрытие расходов на обучение и целенаправленное непрерывное образование также является стимулом эффективного привлечения и удержания новых работников.

"Большинство иностранных водителей набирают из Польши, Венгрии и Чешской Республики, поскольку немецкие работодатели там до сих пор считаются очень авторитетными и честными. Политика и общество также несут ответственность: с политической точки зрения, нехватка парковочных мест, безусловно, является одной из важнейших проблем. Но что-то также должно измениться в обществе в целом", – отмечает гендиректор маркетингового агентства Mehr-Kraftfahrer Филипп Кемп.

Перспектива и вывод

Сегодня становится понятным, что нехватка водителей – это не краткосрочное явление, а долгосрочная проблема. На повестку дня сегодня выходит взаимодействие бизнеса, политики и общества. Если этого не произойдет, то руль немецкой логистики останется пустым в будущем.