Renault выставит на продажу 100 исторических автомобилей из своей коллекции

Renault владеет одной из самых известных в мире коллекций исторических автомобилей, насчитывающей более 800 экспонатов. В рамках подготовки к открытию нового музея в 2027 году компания решила оптимизировать коллекцию, оставив около 600 ценных моделей, а часть дублированных экземпляров продать.

Читайте также: Сколько стоит новый Renault Clio в Европе

Все автомобили, выставленные на аукцион, имеют свои аналоги в постоянной коллекции Renault, поэтому бренд не прощается ни с одной уникальной моделью. Около 90% лотов будут без резерва, что открывает коллекционерам шанс приобрести легендарные автомобили по вполне достижимым ценам.

“Мы предлагаем коллекционерам уникальную возможность - стать хранителями части наследия Renault”, - отметил Пьер Новикоф, вице-президент Artcurial Motorcars. Среди 100 автомобилей - настоящая история бренда в миниатюре. От Type D 1901 года и автобуса 1933-го до реплик первого Renault Type A 1898 года, созданных к столетию компании в 1998-м.

Также интересно: Новый Renault Trafic появился в Украине в двух версиях: какая цена

Отдельный раздел посвящен автоспорту, где Renault всегда был пионером. На продажу выставят около 20 болидов Формулы-1 эпохи Turbo (1981–1985), среди которых легендарные RS01, RE27B, RE60 01B и RE40, за рулем которых в свое время выступали Ален Прост, Рене Арну, Жан-Пьер Жабуй, Патрик Тамбе и Эдди Чивер.

Эти автомобили символизируют революцию, начатую Renault в 1977 году, когда бренд первым представил турбодвигатель в Формуле-1. Первая победа в 1979 году на Гран-при Дижона стала точкой невозврата для всей автоспортивной индустрии.

Читайте также: Дизайнер превратил новый Renault Clio в привлекательный Mitsubishi Colt

Кроме болидов F1, в аукцион войдут легендарные спорткары Alpine, среди которых A442 - символ побед в “24 часах Ле-Мана”, а также A610 Evolution и V6 Turbo. Любители ралли узнают Renault 5 Turbo Bandama и Maxi Turbo 5 Prototype, а среди классики - 4CV, R5 Police, Floride “Disney” и культовый Clio Williams.

Аукцион также будет включать около сотни редких предметов, раскрывающих инженерную и творческую сторону Renault. Среди них:

аэродинамические модели и дизайнерские макеты,

легендарные двигатели F1, включая Renault Elf V6 Turbo EF15, который использовал Айртон Сенна,

шлемы, комбинезоны, рекламные материалы,

а также уникальные экспонаты - часы, лодки, железнодорожные вагоны и даже макет летающей тарелки Reinastella, созданный в сотрудничестве с Eurodisney.

Для Renault этот аукцион - не распродажа, а празднование истории. Он станет прологом к открытию нового центра наследия в 2027 году, где бренд объединит свои автомобили, архивы и художественные объекты под одной крышей.

Также интересно: В Киеве провели масштабный тест-драйв автомобилей Renault: видео

Каждый лот несет частичку духа Renault - от инженерных прорывов Луи Рено до побед на трассах Формулы-1.