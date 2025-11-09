Renault виставить на продаж 100 історичних автомобілів зі своєї колекції

Renault володіє однією з найвідоміших у світі колекцій історичних автомобілів, що налічує понад 800 експонатів. У рамках підготовки до відкриття нового музею у 2027 році компанія вирішила оптимізувати колекцію, залишивши близько 600 найцінніших моделей, а частину дубльованих екземплярів продати.

Усі автомобілі, виставлені на аукціон, мають свої аналоги в постійній колекції Renault, тож бренд не прощається з жодною унікальною моделлю. Близько 90% лотів будуть без резерву, що відкриває колекціонерам шанс придбати легендарні автомобілі за цілком досяжними цінами.

“Ми пропонуємо колекціонерам унікальну можливість — стати хранителями частини спадщини Renault”, — зазначив П’єр Новікоф, віцепрезидент Artcurial Motorcars. Серед 100 автомобілів — справжня історія бренду в мініатюрі. Від Type D 1901 року й автобуса 1933-го до реплік першого Renault Type A 1898 року, створених до сторіччя компанії у 1998-му.

Окремий розділ присвячений автоспорту, де Renault завжди був піонером. На продаж виставлять близько 20 болідів Формули-1 епохи Turbo (1981–1985), серед яких легендарні RS01, RE27B, RE60 01B і RE40, за кермом яких свого часу виступали Ален Прост, Рене Арну, Жан-П’єр Жабуй, Патрік Тамбе та Едді Чівер.

Ці автомобілі символізують революцію, започатковану Renault у 1977 році, коли бренд першим представив турбодвигун у Формулі-1. Перша перемога у 1979 році на Гран-прі Діжона стала точкою неповернення для всієї автоспортивної індустрії.

Окрім болідів F1, до аукціону увійдуть легендарні спорткари Alpine, серед яких A442 — символ перемог у “24 годинах Ле-Мана”, а також A610 Evolution і V6 Turbo. Любителі ралі впізнають Renault 5 Turbo Bandama та Maxi Turbo 5 Prototype, а серед класики — 4CV, R5 Police, Floride “Disney” та культовий Clio Williams.

Аукціон також включатиме близько сотні рідкісних предметів, що розкривають інженерний і творчий бік Renault. Серед них:

аеродинамічні моделі та дизайнерські макети,

легендарні двигуни F1, включно з Renault Elf V6 Turbo EF15, який використовував Айртон Сенна,

шоломи, комбінезони, рекламні матеріали,

а також унікальні експонати — годинники, човни, залізничні вагони й навіть макет літаючої тарілки Reinastella, створений у співпраці з Eurodisney.

Для Renault цей аукціон — не розпродаж, а святкування історії. Він стане прологом до відкриття нового центру спадщини у 2027 році, де бренд об’єднає свої автомобілі, архіви та мистецькі об’єкти під одним дахом.

Кожен лот несе частинку духу Renault — від інженерних проривів Луї Рено до перемог на трасах Формули-1.