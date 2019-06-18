Брутальный внедорожник заявлен как модель 2020 года.

Первое заявление о себе калифорнийский стартап Rezvani сделал в 2017 году с тяжелым внедорожником Tank. После нескольких спецверсий пришло время для кардинально обновленной модели.

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Можно даже говорить о смене поколений, поскольку новый Tank построен на платформе Jeep Wrangler JL, тогда как предшественник, то есть актуальная модель, имеет более старое шасси Wrangler JK.

Три официальных изображения от производителя позволяют увидеть практически все изменения в дизайне бронированного вездехода. В целом стилистика модели сохранилась, однако линия крыши более наклонная, а капот получил еще более сложную форму. Также производитель раскрыл некоторые технические подробности новинки.

Фото: тизеры Rezvani Tank 2 / Rezvani

Rezvani Tank 2 получит подвеску Fox Racing, а также покупателям будет доступен пакет TANK X, который включает 6,2-литровый турбомотор Hellcat V8 от Dodge Challenger SRT Demon мощностью в 1000 лошадиных сил. Кроме того, будет представлена ​​еще одна модификация – Tank Military Edition с защитой от электромагнитных импульсов военного уровня, в том числе ядерного взрыва.

Предварительные заказы на Tank уже открыты, покупателям нужно внести 2,5 тысячи долларов для оформления заказа. Клиенты смогут получить автомоблей в конце этого года. Полная стоимость новинки не названа, однако актуальная модель стоит от 165 до 295 тысячи долларов, в зависимости от исполнения.

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