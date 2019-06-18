Брутальний позашляховик заявлений, як модель 2020 року.

Першу заяву про себе каліфорнійський стартап Rezvani зробив у 2017 році з важким позашляховиком Tank. Після кількох спецверсій прийшов час для кардинально оновленої моделі.

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Можна навіть говорити про зміну поколінь, оскільки новий Tank збудований на платформі Jeep Wrangler JL, тоді як попередник, тобто актуальна модель, має старіше шасі Wrangler JK.

Три офіційні зображення від виробника дозволяють побачити практично усі зміни в дизайні броньованого всюдихода. В цілому стилістика моделі збереглась, однак лінія даху більш похила, а капот отримав ще більш складну форму. Також в виробник розкрив деякі технічні подробиці новинки.

Фото: тізери Rezvani Tank 2 / Rezvani

Rezvani Tank 2 отримає підвіску Fox Racing, а також покупцям буде доступний пакет TANK X, який включає 6,2-літровий турбомотор Hellcat V8 від Dodge Challenger SRT Demon потужністю у 1000 кінських сил. Крім того буде представлена ​​ще одна модифікація – Tank Military Edition з захистом від електромагнітних імпульсів військового рівня, в тому числі ядерного вибуху.

Попередні замовлення на Tank вже відкрито, покупцям потрібно внести 2,5 тисячі доларів для оформлення замовлення. Клієнти зможуть отримати автомоблі в кінці цього року. Повна вартість новинки не названа, однак актуальна модель коштує від 165 до 295 тисяч доларів, залежно від виконання.

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