Rheinmetall сосредоточится на военном бизнесе, поэтому продает гражданский

Как пишет Spiegel, это связано с тем, что Группа Rheinmetall планирует в будущем сосредоточиться на своем оборонном бизнесе, избавившись от своих гражданских операций.

Оборонный подрядчик находится в процедуре продажи своего бизнеса поставщиков автомобильной продукции, который переживает трудности. Уже отобраны два участника торгов, определяется цена сделки.

Читайте также Компания Rheinmetall будет производить в Украине БМП Lynx

Когда произойдет распределение

Уход от гражданских операций официально планируется оформить подписанным контрактом. Ориентировочно это произойдет в первом квартале 2026 года.

При этом Rheinmetall не разглашает имена заинтересованных сторон, хотя ведет переговоры с потенциальными покупателями с апреля.

Миллиард евро никто не даст

Как отмечают эксперты ежедневной газеты Handelsblatt, гендиректор компании Армин Паппергер уже почти год ищет покупателя для подразделения поставщиков автомобильной продукции Rheinmetall.

62-летний руководитель не скрывает, что это направление производственной деятельности больше не является частью основного бизнеса. Он считает, что Rheinmetall должна стать оборонной компанией исключительно мирового уровня.

Читайте также Германия и Нидерланды заказывают авиадесантные машины почти на два миллиарда евро

Однако Паппергер все же болеет за гражданское подразделение. Он хотел бы передать бизнес по поставке автомобильной техники полностью в "надежные руки", в идеале получив за это около одного миллиарда евро.

Однако, после многочисленных обсуждений с заинтересованными сторонами, этот план вряд ли будет иметь успех.

Это не было спонтанным решением

Решение избавиться от упомянутого направления работы пришло не спонтанно. Практика показала, что нужно не распылять потенциал, а взяться за какое-то одно направление производства.

Продаваемый дивизион, в основном включает поставщиков автомобильной продукции и компонентов для энергетического сектора. В рамках продажи компания списывает 350 миллионов евро от стоимости подразделения.

Читайте также Украинская армия получила новенькие грузовики Rheinmetall MAN HX 8×8



Что впереди и какие перспективы

Руководство концерна решило в будущем базировать свою деятельность исключительно на военных и оборонных заказах. В рамках этого будет трансформировано несколько заводов, где гражданское производство постепенно заменит военное.

Rheinmetall больше не станет учитывать результаты автомобильного бизнеса в своих финансовых прогнозах на этот год. Его оборонная деятельность и без того будет иметь рост продаж продукции на 30-35 процентов в 2025 году, что может означать оборот от 10 до 10,4 миллиарда евро.

Читайте также Поврежденную военную немецкую технику будут ремонтировать в Украине

Таким образом, рентабельность операционной прибыли может вырасти до 18,5-19,5 процента, что значительно выше предыдущих значений, рассчитанные вместе с автомобильным бизнесом.