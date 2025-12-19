Rheinmetall зосередиться на військовому бізнесі, тож продає цивільний

Як пише Spiegel, це пов'язано з тим, що Група Rheinmetall планує в майбутньому зосередитися на своєму оборонному бізнесі, позбувшись своїх цивільних операцій.

Оборонний підрядник перебуває в процедурі продажу свого бізнесу постачальників автомобільної продукції, який переживає труднощі. Вже відібрано двох учасників торгів, визначається ціна угоди.

Коли станеться розподіл

Відхід від цивільних операцій офіційно планується оформити підписаним контрактом. Орієнтовно це станеться у першому кварталі 2026 року.

При цьому Rheinmetall не розголошує імена зацікавлених сторін, хоча веде переговори з потенційними покупцями з квітня.

Мільярд євро ніхто не дасть

Як зазначають експерти щоденної газети Handelsblatt, гендиректор компанії Армін Паппергер вже майже рік шукає покупця для підрозділу постачальників автомобільної продукції Rheinmetall.

62-річний керівник не приховує, що цей напрямок виробничої діяльності більше не є частиною основного бізнесу. Він вважає, що Rheinmetall має стати оборонною компанією виключно світового рівня.

Однак Паппергер все-так вболіває за цивільний підрозділ. Він хотів би передати бізнес з постачання автомобільної техніки повністю в "надійні руки", в ідеалі отримавши за це близько одного мільярда євро.

Однак, після численних обговорень із зацікавленими сторонами, цей план навряд чи матиме успіх.

Це не було спонтанним рішенням

Рішення позбутися згаданого напрямку роботи прийшло не спонтанно. Практика показала, що варто не розпилювати потенціал, а взятися за якийсь один напрямок виробництва.

Дивізіон, що продається, в основному включає постачальників автомобільної продукції та компонентів для енергетичного сектору. В рамках продажу компанія списує 350 мільйонів євро від вартості підрозділу.

Що попереду і які перспективи

Керівництво концерну вирішило в майбутньому базувати свою діяльність виключно на військових та оборонних замовленнях. В рамках цього буде трансформовано кілька заводів, де цивільне виробництво поступово замінить військове.

Rheinmetall більше не враховуватиме результати автомобільного бізнесу у своїх фінансових прогнозах на цей рік. Його оборонна діяльність й без того матиме зростання продажів продукції на 30-35 відсотків у 2025 році, що може означати оборот від 10 до 10,4 мільярда євро.

Таким чином, рентабельність операційного прибутку може зрости до 18,5-19,5 відсотка, що значно вище за попередні значення, розраховані разом з автомобільним бізнесом.