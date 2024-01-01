Румынский перевозчик воровал грузы Amazon в каждом втором рейсе

Если быть точнее, то под управлением владельца-директора этой преступной группой украдено товаров из заказов на Amazon на 875 000 евро. Об этом сообщает La Voix du Nord и ряд французских изданий.

По довольно примитивной, но действенной схеме дельцы разворовывали товары в течение шести лет. Полиция никак не могла наткнуться на их след, поскольку товар исчезал практически бесследно между пунктами А и Б, то есть с Лаувин-Планке до получателя.

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Имея на руках полученную от водителей всю номенклатуру загруженного товара в логистическом центре Amazon в Лаувин-Планке, руководитель транспортной компании определялся в его стоимости и спроса на черном рынке. Если тот перечень был благоприятен для перепродажи и обогащения, то дальше процесс шел по хорошо расписанному сценарию.

Водители отклонялись от маршрутов, останавливались в тихом и малолюдном, скорее, в безлюдном месте перегружали товар, в первую очередь это дорогая электроника, в другие грузовики. Далее действовала схема "я не я и дом не мой", мол, товар украли по дороге где-то на парковке, когда водитель отлучился пообедать, отдохнуть или еще там куда-то по делам гигиеническим.

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Однако во время одного из таких эпизодов Amazon провел собственную акцию, спровоцировав воров очень дорогостоящим грузом. Конечно, пройти мимо такого "жирного пирога" воры не смогли. На этом и попались, поскольку правоохранители задокументировали кражу на видео.

В ходе следствия было выяснено, что кражу эта группа осуществляла почти в каждом втором рейсе. Из 107 заказов на транспортные услуги в 56 случаях Amazon был в проигрыше из-за убытков от пропажи товара.

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Украденный товар доставлялся на внутренний рынок Румынии, где успешно реализовывался. Таким образом преступная группа обогащалась, а в Amazon подсчитывали убытки, достигшие 875 000 евро.

Приговор суда к владельцу компании был суровым, но и не сильно чувствительным. Ему приписали 30 месяцев заключения (12 условно) и выписали штраф 100 тыс. евро. Отдельным пунктом постановления ему определили пожизненный запрет на въезд во Францию.

Кстати, всем трем водителям также приписали запрет на въезд во Францию, но с разными сроками. Водитель, который не пошел на сотрудничество со следствием, получил пожизненный запрет на въезд и 24 месяца тюремного заключения (14 условно).

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Задержанный в Германии водитель на контакт со следствием не пошел. Ему по решению суда придется провести 24 месяца в тюремной камере (18 условно) и в течение 5 лет не разрешено находиться во Франции.

Самым легким наказанием отделался водитель, который сотрудничал со следствием. Ему присудили 6 месяцев условно, но въезд во Францию в течение пяти лет ему запретили.