Румунський перевізник крав вантажі Amazon у кожному другому рейсі

Якщо бути точнішим, то під управлінням власника-директора цією злочинною групою вкрадено товарів із замовлень на Amazon на 875 000 євро. Про це повідомляє La Voix du Nord та ряд французьких видань.

За доволі примітивною, але дієвою схемою ділки розкрадали товари протягом шести років. Поліція ніяк не могла натрапити на їх слід, оскільки товар зникав практично безслідно між пунктами А і Б, тобто з Лаувін-Планке до отримувача.

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Маючи на руках отриману від водіїв усю номенклатуру завантаженого товару в логістичному центрі Amazon в Лаувін-Планке, керівник транспортної компанії визначався у його вартості та попиту на чорному ринку. Якщо той перелік був сприятливий для перепродажу та збагачення, то далі процес йшов за добре розписаним сценарієм.

Водії відхилялися від маршрутів, зупинялися в тихому та малолюдному, швидше, безлюдному місці перевантажували товар, в першу чергу це дорога електроніка, в інші вантажівки. Далі діяла схема "я не я і хата не моя", мовляв, товар поцупили по дорозі десь на парковці, коли водій відлучився пообідати, відпочити чи ще там кудись у справах гігієнічних.

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Однак під час одного з таких епізодів Amazon провів власну акцію, спровокувавши злодіїв дуже дороговартісним вантажем. Звісно, пройти повз такий "жирний пиріг" злодії не змогли. На цьому й попалися, оскільки правоохоронці задокументували крадіжку на відео.

У ході слідства було з’ясовано, що крадіжку ця група здійснювала майже в кожному другому рейсі. Із 107 замовлень на транспортні послуги в 56 випадках Amazon був у програші через збитки від зникнення товару.

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Вкрадений товар доставлявся на внутрішній ринок Румунії, де успішно реалізовувався. Таким чином злочинна група збагачувалася, а в Amazon підраховували збитки, що сягнули 875 000 євро.

Вирок суду до власника компанії був суровим, але й не сильно дошкульним. Йому приписали 30 місяців ув’язнення (12 умовно) та виписали штраф 100 тис. євро. Окремим пунктом ухвали йому постановили довічну заборону на в'їзд до Франції.

До речі, усім трьом водіям також приписали заборону на в'їзд до Франції, але з різними термінами. Водій, котрий не пішов на співпрацю зі слідством, отримав довічну заборону на в'їзд та 24 місяці тюремного ув’язнення (14 умовно).

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Затриманий у Німеччині водій на контакт зі слідством не пішов. Йому за ухвалою суду доведеться провести 24 місяці у тюремній камері (18 умовно) та протягом 5 років не дозволено перебувати у Франції.

Найлегшим покаранням відбувся водій, який співпрацював зі слідством. Йому присудили 6 місяців умовно, але в’їзд до Франції протягом п’яти років йому заборонили.