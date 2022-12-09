Если в начале осени наблюдался пик ввоза "фур", то сейчас темп существенно упал, хотя по сравнению с прошлым годом динамика положительная.

В ноябре 2022 года украинцы приобрели 3,7 тысячи новых и подержанных седельных тягачей. Это на 51,3% больше чем за аналогичный период прошлого 2021 года и на 8,3% меньше, чем в октябре-2022. В общем, после сентябрьского пика продаж, когда было продано более 4,4 тысяч тягачей, показатели этого сегмента рынка спадают третий месяц подряд.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине в течение ноября и определили топ моделей в трех сегментах седельных тягачей: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых.

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Динамика рынка седельных тягачей

Большинство (55,8%) от всех тягачей привезли подержанными из-за границы (2,1 тыс. шт.), еще 39,3% купили на внутреннем рынке (1,5 тыс. шт.). Новыми приобрели 4,9% седельных тягачей, что в количественном измерении равняется 182 штукам.



Динамика продаж седельных тягачей в Украине в течение ноября 2021-ноября 2022 года.

Самые популярные тягачи на внутреннем рынке

Наиболее популярной моделью б/у седлового тягача на внутреннем рынке в октябре стал DAF XF, на рынке заключили 388 договоров купли-продажи этих моделей. Вторую строчку рейтинга занял Renault Magnum (196 шт.), а третье – Volvo FH (170 шт.).

Также популярны были MAN TGX (169 шт.) и Renault Premium (124 шт.).



Самые популярные модели седельных тягачей на внутреннем рынке, ноябрь 2022

Подержанные тягачи, привезенные из-за границы

В октябре наиболее популярным в покупке за границей оказался DAF XF (1 тыс. шт.). На втором месте разместился MAN TGX (803 шт.), а на третьем – Volvo FH (521 шт.).

Четвертую строчку занял Renault Magnum (259 шт.), а пятое – Scania R-Series (217 шт.).



Самые популярные модели седельных тягачей, привезенных из-за границы, ноябрь 2022

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Новые тягачи

Лидерами продаж новых седловых тягачей стал Mercedes-Benz Actros (55 шт.). Второе место заняло Volvo FH (33 шт.), а третье место занял MAN TGX (32 шт.).

Четвертым стал DAF XF (22 шт.), а первую пятерку замыкает Scania R-Series (13 шт.).



Самые популярные модели новых седельных тягачей, ноябрь 2022