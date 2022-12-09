Якщо на початку осені спостерігався пік ввезення "фур", то зараз цей темп суттєво впав, хоча у порівняні з минулим роком динаміка позитивна.

У листопаді 2022 року українці придбали 3,7 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 51,3% більше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року та на 8,3% менше, ніж у жовтні-2022. Загалом, після вересневого піка продажів, коли було продано понад 4,4 тисячі тягачів, показники цього сегмента ринку спадають третій місяць поспіль.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні протягом листопада та визначили топ моделей в трьох сегментах сідлових тягачів: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.

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Динаміка ринку сідлових тягачів

Більшість (55,8%) від усіх тягачів привезли вживаними з-за кордону (2,1 тис. шт.), ще 39,3% купили на внутрішньому ринку (1,5 тис. шт.). Новими придбали 4,9% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 182 штуки.



Динаміка продажів сідлових тягачів в Україні протягом листопада 2021 — листопада 2022 років

Найпопулярніші тягачі на внутрішньому ринку

Найбільш популярною моделлю вживаного сідлового тягача на внутрішньому ринку у жовтні став DAF XF, на ринку уклали 388 договорів купівлі-продажу цих моделей. Другу сходинку рейтингу зайняв Renault Magnum (196 шт.), а третє — Volvo FH (170 шт.).

Також популярними був MAN TGX (169 шт.) та Renault Premium (124 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних сідлових тягачів на внутрішньому ринку, листопад 2022

Вживані тягачі, привезені з-за кордону

У жовтні найбільш популярним в купівлі за кордоном виявився DAF XF (1 тис. шт.). На другому місці розмістився MAN TGX (803 шт.), а на третьому — Volvo FH (521 шт.).

Четверту сходинку посів Renault Magnum (259 шт.), а п'яте – Scania R-Series (217 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних сідлових тягачів, привезених з-за кордону, листопад 2022

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Нові тягачі

Лідерами продажів нових сідлових тягачів став Mercedes-Benz Actros (55 шт.). Друге місце зайняло Volvo FH (33 шт.), а третю сходинку посів MAN TGX (32 шт.).

Четвертим став DAF XF (22 шт.), а першу п'ятірку замикає Scania R-Series (13 шт.).



Найпопулярніші моделі нових сідлових тягачів, листопад 2022