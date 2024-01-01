С осени такси Варшавы переходит на новый тариф и внешний вид

На прошлой неделе власти Варшавы установили новые тарифы на проезд в городском такси, из-за чего недавно бастовали таксисты. Также отменено тарифное зонирование в черте города и внесены изменения в вывески такси. Об этом сообщила vitrina.pl.

Изменения внесены в ответ на требования столичных таксистов, поскольку последний раз тарифы обновлялись в 2011 году (это касалось платы за парковку). С тех пор ситуация на рынке перевозок существенно изменилась, что привело к увеличению расходов на ведение бизнеса в этой сфере.

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Согласно правилам, тарифы, которые применяют операторы, не должны превышать пределы, установленные местными властями. Их установление призвано защитить пассажиров от завышенных тарифов. Максимальные тарифы должны учитывать рентабельность бизнеса предпринимателей.

А плюс 2 злотых за километр

С осени стоимость проезда за 1 км будет стоить максимум 5 злотых (ранее 3 злотых). Начальный сбор за посадку в такси – максимум 10 злотых (ранее 8 злотых, водители такси просили 12 злотых).

Плата за простой также изменится – в максимуме она не должна превышать 50 злотых за один час (ранее 40 злотых, водители просили 60 злотых).

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Городское зонирование отменено

Советники мэрии также приняли решение об отмене городского зонирования такси. В пределах города будет создана одна зона оплаты.

Унификация позволит снизить стоимость пользования такси, особенно для жителей районов второй зоны, где до изменений стоимость проезда была вдвое выше, чем в первой зоне.

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Это также облегчит жизнь пассажирам – будут устранены неясности, связанные с начислением тарифов за поездки, пересекающие границы тарифных зон.

Варшавское такси будет иметь "собственное лицо"

Третье решение, принятое столичными советниками, коснулось изменения в обозначении такси. Согласно постановлению, для быстрой идентификации транспортного средства будет изменен боковой номер, к которому будет добавлен номер выписки из лицензии.

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Сейчас боковой номер является номером лицензии без косой черты и номером поправки к лицензии.

Варшавское такси должно иметь следующие элементы:

желто-красная полоса (передние двери);

герб Варшавы (на передних дверях);

боковой номер (который также является номером лицензии);

информационная табличка с голограммой (переднее стекло);

табличка с информацией о стоимости проезда (стекло правой задней двери);

значок таксиста (на транспортном средстве на месте, видимом для пассажира).

Это решение должно облегчить клиентам идентификацию автомобиля и, например, подачи жалобы в случае некачественно предоставленной услуги.

Идентификатор водителя такси будет присваиваться только водителю, а не предпринимателю и водителю, как раньше.