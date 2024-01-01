З осені таксі Варшави переходить на новий тариф і зовнішній вигляд

На минулому тижні влада Варшави встановила нові тарифи на проїзд у міському таксі, через що недавно страйкували таксисти. Також скасовано тарифне зонування в межах міста та внесено зміни до вивісок таксі. Про це повідомила vitrina.pl.

Зміни внесено у відповідь на вимоги столичних таксистів, оскільки востаннє тарифи оновлювалися у 2011 році (це стосувалося плати за паркування). З того часу ситуація на ринку перевезень суттєво змінилася, що призвело до збільшення витрат на ведення бізнесу у цій сфері.

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Згідно з правилами, тарифи, які застосовують оператори, не повинні перевищувати межі, встановлені місцевою владою. Їхнє встановлення покликане захистити пасажирів від завищених тарифів. Максимальні тарифи мають враховувати рентабельність бізнесу підприємців.

Плюс 2 злотих за кілометр

З осені вартість проїзду за 1 км буде коштувати максимум 5 злотих (раніше 3 злотих). Початковий збір за посадку у таксі – максимум 10 злотих (раніше 8 злотих, водії таксі просили 12 злотих).

Плата за простій також зміниться – у максимумі вона не повинна перевищувати 50 злотих за одну годину (раніше 40 злотих, водії просили 60 злотих).

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Міське зонування скасовано

Радники мерії також ухвалили рішення про скасування міського зонування таксі. У межах міста буде створено одну зону оплати.

Уніфікація дозволить знизити вартість користування таксі, особливо для мешканців районів другої зони, де раніше вартість проїзду була вдвічі вищою, ніж у першій зоні.

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Це також полегшить життя пасажирам – буде усунено неясності, пов'язані з нарахуванням тарифів за поїздки, що перетинають межі тарифних зон.

Варшавське таксі матиме "власне обличчя"

Третє рішення, ухвалене столичними радниками, торкнулося зміни у позначенні таксі. Згідно з ухвалою, для швидкої ідентифікації транспортного засобу буде змінено бічний номер, до якого буде додано номер виписки з ліцензії.

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Нині бічний номер є номером ліцензії без косої межі та номером поправки до ліцензії.

Варшавське таксі повинно мати такі елементи:

жовто-червона смуга (передні двері);

герб Варшави (на передніх дверях);

бічний номер (який також є номером ліцензії);

інформаційна табличка з голограмою (переднє скло);

табличка з інформацією про вартість проїзду (скло правих задніх дверей);

значок таксиста (на транспортному засобі на місці, видимому для пасажира).

Це рішення має полегшити клієнтам ідентифікацію автомобіля та, наприклад, подання скарги у разі неякісно наданої послуги.

Ідентифікатор водія таксі буде присвоюватися лише водію, а не підприємцю та водієві, як раніше.