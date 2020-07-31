Процесс растаможки должен быть максимально упрощен, а брокеры устранены от процесса оформления товаров и начислений налогов.

“Офис простых решений и результатов" под руководством Михаила Саакашвили представил общественности свою концепцию таможенной реформы. Она была разработана еще в мае-июне 2020 года и предложена Президенту 30 июня 2020 года. По замыслу "Офиса", концепция должна реформировать таможню в прозрачную, эффективную, самоокупаемую и дружественную к бизнесу.

Главная идея реформы – уменьшение количества служб контроля, то есть вместо множества контролирующих органов (фитосанитарный, ветеритарно-санитарный, экологический контроль и т. п) оставить только два: таможню и пограничную службу.

Для оформления товаров при прохождении товаров через границу вместо более 26 документов для таможенного оформления (декларации, сертификаты, карты, договоры и тому подобное) оставят только два: инвойс и транспортный документ.

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Реформирование таможни будет предусматривать создание "открытого таможенного пространства", который предусматривает повышение зарплаты таможенников, внедрение платных услуг в режиме 24/7, оформление за 15 мин без посредников (таможенных брокеров).

Есть также идеи относительно новой схемы растаможки автомобилей. По замыслу "Офиса простых реформ", их надо растаможивать без привязки к стоимости авто, а по прозрачной формуле, а при оформлении автомобиля максимально снизить человеческий фактор, то есть и коррупцию.

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Концепция предусматривает, что наказывать контрабандистов будут тюрьмой: за обычные товары – от 3 до 5 лет, за контрабанду подакцизных товаров (к которым сейчас относятся и автомобили) – от 5 до 7 лет.

Чтобы претворить эти инициативы в жизнь, нужно изменить много законов и подзаконных актов, поэтому реформа может затянуться на годы.

Напомним, как сейчас начисляются таможенные платежи на ввозимые автомобили.