Процес розмитнення має бути максимально спрощено, а брокери усунуті від процесу оформлення товарів та нарахувань податків.

“Офіс простих рішень та результатів" під керівництвом Міхаеля Саакашвілі презентував громадськості свою концепцію митної реформи. Вона була розроблена ще в травні-червні 2020 року і запропонована Президенту 30 червня 2020 року. За задумом "Офісу", концепція має реформувати митницю у прозору, ефективну, самоокупну та дружню до бізнесу.

Головна ідея реформи – зменшення кількості служб контролю, тобто замість безлічі контролюючих органів (фітосанітарний, ветеритарно-санітарний, екологічний контроль тощо) залишити лише два: митницю та прикордонну службу.

Для оформлення товарів при проходженні товарів через кордон замість більш як 26 документів для митного оформлення (декларації, сертифікати, картки, договори тощо) залишать лише два: інвойс та транспортний документ.

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Реформування митниці передбачатиме створення "відкритого митного простору", який передбачає підвищення зарплати митників, впровадження платних послуг у режимі 24/7, оформлення за 15 хв без посередників (митних брокерів).

Є також ідеї щодо нової схеми розмитення автомобілів. За задумом "Офісу простих реформ", їх треба розмитнювати без прив’язки до вартості авто, а за прозорою формулою, а при оформленні автомобіля максимально знизити людський фактор, тобто і корупцію.

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Концепція передбачає, що карати контрабандистів будуть в'язницею: за звичайні товари – від 3 до 5 років, за контрабанду підакцизних товарів (до яких зараз нгалежать і автомобілі) – від 5 до 7 років.

Щоб запровадити ці ініціативи в життя, потрібно змінити багато законів та підзаконних актів, тож реформа може затягнутися на роки.

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