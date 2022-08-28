Тяжелый мотоцикл класса МТ "Днепр" можно дооборудовать несколькими аксессуарами, которые сделают его по-настоящему эксклюзивным.

Культовые мотоциклы "Днепр" с оппозитными моторами, кроме общепризнанных преимуществ и фирменных черт, имеют целый перечень специфических "изюминок". Некоторые владельцы пользуются ими в качестве тюнинга.

Хотя многие владельцы считают, что классический мотоцикл (или автомобиль) должен быть полностью оригинальным, без дополнительных опций или деталей.

Читайте также: Почему исчезли мотоциклы "с коляской”

Рычажная вилка

Обычная телескопическая передняя вилка использовалась не на всех тяжелых мотоциклах советского периода: было несколько вариантов так называемой рычажной вилки. Ее отличия в том, что колесо качается вверх-вниз на маятниковом рычаге, который через сайлентблоки (или иные шарниры) закреплен на вилке.

Рычажная передняя подвеска хорошо показывает себя на бездорожье. Но из-за эффектного вида она вожделенная даже для тех владельцев, которые не месят грязь по выходным.

Конструкция громоздкая, требующая от инженеров тонких работ по настройке управляемости мотоцикла, поэтому в мире от нее отказались в пользу телескопической. Но многим поклонникам тяжелых МТ "Днепр" она нравится своей тектоникой и брутальностью. Кроме того, рычажная вилка более мягкая на ходу, лучше поглощает крупные неровности на бездорожье, соответственно, водитель меньше устает. Рычажную вилку можно приобрести как "заводскую" (на фото выше), так самодельную.

В разделе «Автозапчасти» на OLX.UA — около миллиона предложений ежемесячно. OLX Украина – часть крупного мультинационального холдинга Naspers | Prosus. Это самые большие в своих странах сайты частных и бизнес-объявлений. Украинскому сайту уже 15 лет.

Привод колеса коляски

КМЗ выпускал тяжелые мотоциклы с колесной формулой 3х2 в нескольких ипостасях. И если для "гражданки" это были конкретные модели МТ-12 и МТ-16, то в военных моделях серии МВ ясности не было – они были как с одним, так и двумя ведущими колесами. Практически типов привода было два. Во-первых, было подключение правого колеса через дифференциал с возможностью его блокировки, и во-вторых, простое жесткое подключение.

Редуктор отбора мощности на коляску на заднем колесе самого байка – признак повышенной проходимости тяжелого мотоцикла типа МТ.

Честно говоря, второе ведущее колесо не превращает мотоцикл во внедорожник – сказывается неравномерная нагрузка на колеса и узкая колея. Особенно сомнителен вариант привода с дифференциалом, но без механизма его блокировки – выбираться из грязи или снега второе колесо не помогает совершенно. Но сам по себе массивный редуктор на заднем колесе мотоцикла производит впечатление – поэтому его и стремятся установить многие владельцы МТ "для души"

Привод на колесо бокового прицепа добавляет мотоциклу проходимости, но фамильных недостатков трехколесных машин не устраняет. Особенно если у дифференциала нет блокировки.

Бак с бардачком

Тяжелые советские мотоциклы киевского (они позже стали "Днепрами") и ирбитского (позже "Урал") заводов с индексами М-72, К-750, К-650, М-62, М-63 и т.д. имели так называемый бак "капля" со встроенным в верхнюю панель бардачком. Этот старомодный элемент помимо прочего удобен для водителя. Поэтому эти факторы и побуждают некоторых владельцев старых тяжелых байков искать именно такой бак – даже если их мотоцикл на самом деле выпущен уже в 1980-е и имел гладкий верх бака.

Бензобак с бардачком был распространенным явлением в середине ХХ ст., а затем вышел из моды. Но только не у фанов оппозитников КМЗ.

Боковая крышка

Одно из наиболее заметных отличий мотоцикла "Днепр Соло" КМЗ 8.157 – боковые накладки под сиденьем, на уровне аккумулятора. (Их часто ошибочно называют бардачками, хотя на самом деле небольшой бокс для инструмента у "Соло" спрятан прямо под сиденьем).

Объемная крышка в районе аккумулятора – верный признак "заводского" варианта "одиночки" "Днепр Соло". Но "колясычам" она тоже к лицу.

Этот казалось бы бесхитростный пластиковый элемент существенно меняет восприятие мотоцикла, делая его стилистику родом из 1930-х младше сразу на десяток-другой лет. "Cоло" выпускались в 1990-е довольно ограниченным тиражом, и приобрести этот признак именно стоковой заводской версии сегодня непросто. Впрочем, изготовить крышку из стеклопластика или другой пластмассы можно даже в домашних условиях.

Читайте также: Военные мотоциклы: для чего «Днепру» полный привод

Вертлюг для пулемета

Суровый элемент – кронштейн на передке коляски для установки "по боевому" ручного пулемета Дегтярева или Калашникова. В оригинале это устройство фиксировалось как в верхней панели передка, так и в нижней, у ног бойца. При этом места соединения с металлом коляски должны быть усилены накладками. Часто в комплекте с пулеметным вертлюгом идут крепления для стандартной 10-литровой канистры и для лопаты.

Стойка для вертлюга с пулеметом крепится к коляске в двух точках, усиленных накладками. Внутри должен быть кронштейн для перевозки пулемета по-походному.

Внутри коляски военные версии КМЗ – мотоциклы серий МВ – имеют кронтшейны для фиксации пулемета по-походному (спереди в ногах) и крепеж для магазинов с патронами (в багажнике). В принципе, все эти строгие аксессуары нетрудно изготовить в условиях среднего уровня мастерской или в хорошо оборудованном гараже. Пожалуй, большая часть фанатов КМЗ именно такие и покупает.

Военные мотоциклы КМЗ МВ имели штатный крепеж для 10-литровой канистры (она добавляет байку 100 км паспортного пробега). Сегодня эта корзинка – заветная мечта многих байкеров.

Рекомендация Авто24

Желание наделить своего трехколесного любимца интересными фишками понятно. Тем более что некоторые из них придают не только определенный шарм, но и удобство. Но наш совет: начните с другого – с приведения в порядок силового агрегата и экипажной части. Как правило, у владельца подержанного "Днепра" работы в этом направлении бывает более чем достаточно. Ведь как ни крути, транспортному средству нужно вернуть сначала его первоначальную функцию – возможность двигаться, и двигаться желательно так, как это было задумано заводскими конструкторами. А все работы, связанные с демонтажем больших агрегатов, лучше производить до того, как мотоцикл получил финишную отделку в виде покраски и установки аксессуаров.

Читайте также: Как отличить военные мотоциклы "Днепр" от подделки: 10 отличий