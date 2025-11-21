Зенитка Paladin на шасси MAN HX 8x8 заступила на боевое дежурство

Фото размещено на ФБ-странице 156-го зенитного ракетного полка им. Максима Кривоноса.

Пресс-служба подразделения сделала трехминутный видеосюжет о боевом пути полка. В частности сказано, что кроме уже хорошо известных ЗРК "БУК-М1", "КУБ" и других систем ПВО полк использует новейшие зенитно-артиллерийские комплексы Terrahawk Paladin.

Читайте также В Украине усовершенствовали ЗРК Patriot: теперь он бронированный

Количество их неизвестно, что вполне понятно, но сказано об этом оружии во множественном числе – комплексы. Кстати, это первое официальное упоминание о существовании такого оружия в ВСУ.

Эхо из осени 2023-го

Два года назад редакция Авто24 рассказывала, что Великобритания и еще шесть стран (Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и Литва) под патронатом Фонда IFU собрали на оружие Украине почти 4,5 миллиарда гривен.

Где-то две трети указанной суммы было направлено на приобретение самоходных зенитных автоматических пушек MSI-DS Terrahawk Paladin. И вот они пришли (см. видео ниже).

Британский производитель MSI-Defence Systems (MSI-DS) позиционировал эти комплексы как один из самых результативных инструментов защиты объектов критической инфраструктуры.

Валит наповал даже ночью

Эти системы на шасси MAN Military Vehicles (RMMV) HX 8x8 призваны не только отслеживать, но и уничтожать вражеские беспилотники.

Впрочем, для поражения других низких и малоскоростных воздушных целей, вроде вертолетов, легкомоторных самолетов и т.д., этот ЗРК также подходит – валит наповал даже в полной темноте.

Там, где пехота не пройдет...

Чем удобна такая ходовая, так это высокой проходимостью благодаря восьмиколесному приводу и дизельному 6-цилиндровому двигателю MAN D2676. Он выдает где-то под 387 кВт (540 л. с.) мощности и 2500 Нм крутящего момента.

Читайте также Украинцы отремонтировали 14 английских БТР с двигателями Rolls-Royce: в чем их особенности



Впрочем, на этой ходовой может стоять более мощный 8-цилиндровый силовой агрегат MAN D2868. Он выдает на-гора до 500 кВт (680 л.с.) при фактически таких же параметрах крутящего момента.

Правда, какой именно силовой агрегат стоит на ходовой, из представленного видеосюжета установить трудно. В любом случае трансмиссия у них одна – автоматическая коробка передач ZF на 8 ступеней переключения и 2-скоростная раздаточная коробка.

В Украине ЗРК Terrahawk Paladin пройдет "боевое крещение", потому что до этого он в условиях войны не эксплуатировался. Скриншот: Авто24

Шасси рассчитано не преодоление подъемов крутизной до 60% и броды глубиной до 1,5 метра. Максимальная скорость на дороге составляет около 90 км/ч.

О географии и количестве машин не упоминаем

В течение двух лет, начиная от первого упоминания о заказе для Украины этих комплексов, никакой информации о MSI-DS Terrahawk Paladin не было. Сейчас первое известие о таком вооружении в арсенале ВСУ появилось.

Таким образом, украинская армия получила современный шахедолуп с 30-мм автоматической пушкой Mark 44 Bushmaster II. Она способна выпускать до 200 снарядов в минуту.

Читайте также Благотворители купили в Британии для "Азова" почти два десятка БТР



При этом дистанционный подрыв снарядов пушки позволяет сбивать дроны с расстояния до 2 км, что очень важно для поражения целей именно на подлете к населенным пунктам или объектов критической энергоструктуры, а не над ними.

Стреляет кучно и метко

Для прицельного ведения огня с результативным итогом здесь приобщили четыре РЛС, способные вести поиск целей на 360 градусов и передавать информацию об их обнаружении закрытыми каналами связи на пункт управления;

Также привлекательности в кучности стрельбы добавляют системы управления огнем. В их составе оптико-прицельные приборы, тепловизор для наведения ночью и лазерный дальномер.

Шасси Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) HX 8x8 является одним из самых распространенных не только для тяжелых боевых надстроек, но и для инженерных. Скриншот: Авто24

Зенитчики планируют счет утроить

Зенитный ракетный полк имени Максима Кривоноса, входящий в состав Воздушных сил Украины, с начала широкомасштабного вторжения по ноябрь 2025 года уничтожил 619 воздушных целей врага, из которых:

БПЛА – 542 единицы;

вертолетов – 29 единиц;

самолетов – 13 единиц;

крылатых ракет – 35 единиц.

С появлением в парке ПВО ЗРК MSI-DS Terrahawk Paladin этот список должен вырасти еще больше, потому что техника для прикрытия неба над объектами энергетической инфраструктуры действительно должна быть результативной.

<