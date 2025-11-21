Зенітка Paladin на шасі MAN HX 8x8 заступила на бойове чергування

Фото Terrahawk Paladin розміщено на ФБ-сторінці 156-го зенітного ракетного полку ім. Максима Кривоноса.

Пресслужба підрозділу опублікувала трихвилинний відеосюжет про бойовий шлях полку. Зокрема сказано, що окрім уже добре відомих ЗРК "БУК-М1", "КУБ" та інших систем ППО полк використовує новітні зенітно-артилерійські комплекси Terrahawk Paladin.

Кількість їх неозвучена, що цілком зрозуміло, але сказано про цю зброю у множині – комплекси. До речі, це перша офіційна згадка про існування такої зброї в ЗСУ.

Відлуння з осені 2023-го

Два роки тому редакція Авто24 розповідала, що Велика Британія та ще шість країн (Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Ісландія та Литва) під патронатом Фонду IFU зібрали на зброю Україні майже 4,5 мільярда гривень.

Десь дві третини зазначеної суми було спрямовано на придбання самохідних зенітних автоматичних гармат MSI-DS Terrahawk Paladin. І ось вони прийшли (див. відео нижче).

Британський виробник MSI-Defence Systems (MSI-DS) позиціював ці комплекси як один з результативніших інструментів захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Валить наповал навіть вночі

Ці системи на шасі MAN Military Vehicles (RMMV) HX 8x8 покликані не тільки відстежувати, але й знищувати ворожі безпілотники.

Втім, для ураження інших низьких та малошвидкісних повітряних цілей, як от гвинтокрили, легкомоторні літаки тощо, цей ЗРК також підходить – валить наповал навіть в повній темряві.

Там, де піхота не пройде...

Чим зручна така ходова, так це високою прохідністю завдяки восьмиколісному приводу та дизельному 6-циліндровому двигуну MAN D2676. Він видає десь під 387 кВт (540 к. с.) потужності та 2500 Нм крутного моменту.

Втім, на цій ходовій може стояти потужніший 8-циліндровий силовий агрегат MAN D2868. Він видає до 500 кВт (680 к. с.) при фактично таких же параметрах крутного моменту.

Щоправда, який саме силовий агрегат стоїть на ходовій, з поданого відеосюжету встановити важко. У будь-якому разі трансмісія у них одна – автоматична коробка передач ZF на 8 ступенів перемикання та 2-швидкісна роздавальна коробка.

В Україні ЗРК Terrahawk Paladin пройде "бойове хрещення", бо до цього він в умовах війни не експлуатувався. Скриншот: Авто24

Шасі розраховане не подолання підйомів крутизною до 60% та броди глибиною до 1,5 метра. Максимальна швидкість на дорозі становить близько 90 км/год.

Про географію та кількість машин не згадуємо

Упродовж двох років, починаючи від першої згадки про замовлення для України цих комплексів, жодної інформації про MSI-DS Terrahawk Paladin не було. Нині перша звістка про таке озброєння в арсеналі ЗСУ з'явилася.

Таким чином, українська армія отримала сучасний шахедолуп з 30-мм автоматичною гарматою Mark 44 Bushmaster II. Вона здатна випускати до 200 снарядів за хвилину.

При цьому дистанційний підрив снарядів гармати дає змогу збивати дрони з відстані до 2 км, що дуже важливо для ураження цілей саме на підльоті до населених пунктів чи об'єктів критичної енергоструктури, а не над ними.

Стріляє кучно і влучно

Для прицільного ведення вогню з результативним підсумком тут долучили чотири РЛС, що здатні вести пошук цілей на 360 градусів та передавати інформацію про їх виявлення закритими каналами зв’язку на пункт управління;

Також привабливості в кучності стрільби додають системи управління вогнем. У їх складі оптико-прицільні прилади, тепловізор для наведення вночі й лазерний далекомір.

Шасі Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) HX 8x8 є одним з найпоширеніших не тільки для важких бойових надбудов, але й для інженерних. Скриншот: Авто24

Зенітники планують рахунок потроїти

Зенітний ракетний полк імені Максима Кривоноса, що входить до складу Повітряних сил України, із початку широкомасштабного вторгнення по листопад 2025 року знищив 619 повітряних цілей ворога, з яких:

БПЛА – 542 одиниці;

гелікоптерів – 29 одиниць;

літаків – 13 одиниць;

крилатих ракет – 35 одиниць.

З появою в парку ППО ЗРК MSI-DS Terrahawk Paladin цей список має зрости ще більше, бо техніка для прикриття неба над об'єктами енергетичної інфраструктури й справді має бути результативною.