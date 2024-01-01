Швеция, Финляндия, Норвегия и Литва закупают военную технику для совместного использования

О таких намерениях вчера, 22 апреля 2025 года, сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом. Как пишет Army Recognition, к совместному соглашению уже присоединились Швеция, Финляндия, Норвегия и Литва.

Подписание декларации запланировано не позднее нынешней весны. Приобретение сразу нескольких сотен БМП типа CV90 предусматривает "быстрые сроки доставки, снижение затрат и преимущества для базы оборонной промышленности".

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На упомянутой пресс-конференции не разглашалась точная финансовая стоимость проекта, как и окончательное количество машин для покупки. Сказано лишь, что объем привлеченных транспортных средств оценивается в сотни единиц.

Официально этого никто не озвучил, но по свидетельствам украинских военных БМП CV90 на сегодня является лучшей боевой машиной мотопехоты. Фото: sphf.se

Швеция имеет самый большой парк, примерно от 545 до 549 ММП типа CV90 в нескольких вариантах, включая CV9040, вооруженный 40-мм пушкой. Есть также специализированные модели командно-штабных машин, для эвакуации, ПВО и огневой поддержки.

Правда, не уточняется, а это число до того, как Украине передали 51 такое транспортное средство, или уже без того (см. видео ниже).

В Финляндии эксплуатируется 102 автомобиля CV9030 FIN, приобретенные двумя партиями в 2000 и 2004 годах.

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Армия Норвегии приобрела 104 машины CV9030 Mk I в 1990-х годах, позже модернизировала 103 из них до стандарта Mk III и приобрела 41 новую машину Mk III. После продажи 35 единиц в Эстонию и заказа еще 20 в 2021 году эффективный автопарк Норвегии CV90 составляет примерно 129 автомобилей.

В Литве сейчас не эксплуатируется CV90, но ведутся переговоры со Швецией, Норвегией и Финляндией в рамках предложенных совместных закупок. Переговоры еще продолжаются.

Боевая машина CV90 в армии Швеции называется Stridsfordon 90 (Strf 90). Фото: sphf.se

Общий парк "работоспособного состояния" CV90 вооруженных сил Швеции, Финляндии и Норвегии насчитывает примерно 776 автомобилей без учета выбытия и пожертвований, что является основой для запланированного расширения и модернизации в регионе.

Прогнозируемое общее количество CV90, что будут заменены или дополнены в четырех странах, может приблизиться к 870 единиц. Эта цифра включает нынешние CV90 и примерно 100 БМП-2 в Финляндии, подлежащих замене.

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Согласно нынешним ценам, как прогнозируют эксперты, общая стоимость замены 870 автомобилей по 9 миллионов евро за единицу может достичь примерно 8 миллиардов евро. Сумма для стран хотя и большая, но не критическая для бюджетов.

Семейство CV90 имеет добрый десяток различных версий, но в основе лежит все та же оригинальная платформа CV9040. Фото: sphf.se

Инициатива Nordic CV90 также является частью более широкой оборонной интеграции. Кроме стандартизации БМП, четыре страны согласились принять общую военную форму и работают над тем, чтобы сделать 155-мм артиллерийские боеприпасы взаимозаменяемыми.

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Эти меры отражают стратегический сдвиг к совместному снабжению и оперативному объединению членов НАТО в Северной Европе в еще более прочный партнерский союз. По сути, это аналог военного блока, но в меньшем масштабе. И такая небольшая деталь, как одежда единого образца, это ярко подтверждает.

Пример Украины показал, что готовность коллективной обороны становится приоритетной во всех уголках Европы.