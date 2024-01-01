Швеція, Фінляндія, Норвегія та Литва закуповують військову техніку для спільного використання

Про такі наміри вчора, 22 квітня 2025 року, повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Литви Ґінтаутасом Палуцкасом. Як пише Army Recognition, до спільної угоди вже долучилися Швеція, Фінляндія, Норвегія та Литва.

Підписання декларації заплановано не пізніше нинішньої весни. Придбання відразу кількох сотень БМП типу CV90 передбачає "швидші терміни доставки, зниження витрат і переваги для бази оборонної промисловості".

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На згаданій пресконференції не розголошувалася точна фінансова вартість проєкту, як і остаточна кількість машин для купівлі. Сказано лише, що обсяг залучених транспортних засобів оцінюється в сотні одиниць.

Офіційно цього ніхто не озвучив, але за свідченнями українських військових БМП CV90 на сьогодні є найкращою бойовою машиною мотопіхоти. Фото: sphf.se

Швеція має найбільший парк, приблизно від 545 до 549 БМП типу CV90 у кількох варіантах, включаючи CV9040, озброєний 40-мм гарматою. Є також спеціалізовані моделі командно-штабних машин, для евакуації, ППО та вогневої підтримки.

Щоправда, не уточнюється, а це число до того, як Україні передали 51 такий транспортний засіб, чи вже без того (див. відео нижче).

У Фінляндіъ експлуатується 102 автомобілі CV9030 FIN, придбані двома партіями у 2000 та 2004 роках.

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Армія Норвегії придбала 104 машини CV9030 Mk I у 1990-х роках, пізніше модернізувала 103 з них до стандарту Mk III і придбала 41 нову машину Mk III. Після продажу 35 одиниць до Естонії та замовлення ще 20 у 2021 році ефективний автопарк Норвегії CV90 становить приблизно 129 автомобілів.

В Литві зараз не експлуатується CV90, але ведуться переговори зі Швецією, Норвегією та Фінляндією в рамках запропонованих спільних закупівель. Перемовини ще тривають.

Бойова машина CV90 в армії Швеції має назву Stridsfordon 90 (Strf 90). Фото: sphf.se

Загальний парк "працездатного стану" CV90 збройних сил Швеції, Фінляндії та Норвегії нараховує приблизно 776 автомобілів без урахування вибуття та пожертвувань, що є основою для запланованого розширення та модернізації в регіоні.

Прогнозована загальна кількість CV90, що будуть замінені або доповнені в чотирьох країнах, може наблизитися до 870 одиниць. Ця цифра включає теперішні CV90 і приблизно 100 БМП-2 у Фінляндії, що підлягають заміні.

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Відповідно до нинішніх цін, як прогнозують експерти, загальна вартість заміни 870 автомобілів по 9 мільйонів євро за одиницю може досягти приблизно 8 мільярдів євро. Сума для країн хоча й велика, але не критична для бюджетів.

Сімейство CV90 має добрий десяток різних версій, але в основі лежить все та ж оригінальна платформа CV9040. Фото: sphf.se

Ініціатива Nordic CV90 також є частиною ширшої оборонної інтеграції. Окрім стандартизації БМП, чотири країни погодилися прийняти спільну військову форму та працюють над тим, щоб зробити 155-мм артилерійські боєприпаси взаємозамінними.

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Ці заходи відображають стратегічний зсув до спільного постачання та оперативного об’єднання членів НАТО в Північній Європі у ще міцніший партнерський союз. По суті, це аналог воєнного блоку, але в меншому масштабі. І така невеличка деталь, як одяг єдиного зразка, це яскраво підтверджує.

Приклад України показав, що готовність колективної оборони стає пріоритетною в усіх куточках Європи.