Шведы начали серийный выпуск армейского тягача Scania

Разработка 8-колесного тягача Scania R620 XT 8x4/4 осуществлена по заявке управления материально-технического обеспечения Минобороны Швеции (FMV). Об обновлении говорится в релизе администрации оборонных закупок.

Новый тягач пришел на замену старой машине, поставленной оборонному ведомству в конце 1990-х годов. Нынешняя версия тяжелого тягача крепче, имеет более высокую среднюю скорость, больший запас хода и значительно комфортнее.

Техусловия подсказала война в Украине

По этим позициям FMV разместила заказ шведскому производителю, указав на неотложные сроки. На этом основании разработка нового тяжелого тягача была осуществлена за очень короткое время.

Первый предсерийный автомобиль был уже поставлен менее чем через год после того, как FMV разместила заказ. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между FMV, Scania и Вооруженными силами Швеции.

"В конце января FMV получила и передала первый экземпляр нового тяжелого тягача для транспортировки танков шведским вооруженным силам. А теперь настало время серийного производства этих машин", – говорится в релизе управления закупок МО Швеции.

Тяжелый тягач армейское подразделение сразу же привлекло к транспортировке машин бронетанкового батальона. Фото: Scania

Сколько тяжелых тягачей заказано

FMV не стала делать из этого тайну: законтрактовано 125 тяжелых тягачей. Отгрузка уже началась, график согласован на два года вперед.

В соответствии с контрактом завод будет отгружать оборонному ведомству минимум две машины в неделю.

По словам руководителя проекта FMV Томаса Ларссона, окончательная поставка 125-го по счету тяжелого тягача ожидается в январе 2027 года.

"Поскольку транспортная способность танков в Вооруженных силах была заброшена, новый тяжелый тягач является долгожданным дополнением", – отмечает Томас Ларссон.

Что предложил производитель

Перспектива уже наметилась и она по производственной программе будет довольно насыщенной. Во-первых, грузовик является частью программы модернизации логистики Вооруженных сил Швеции, о чем свидетельствует законтрактованный пакет из 125 машин.

Во-вторых, тягач будет использоваться в других странах НАТО. В портфеле заказов производителя уже лежат заявки оборонных ведомств Нидерландов и Финляндии.

У нового тягача пневматическая подвеска, дисковые тормоза и современные системы поддержки водителя. Фото: Scania

Как и вся другая военная техника Scania, она базируется на стандартном коммерческом шасси Scania R620 XT, что упрощает обслуживание и поставки запчастей по всему миру.

Унификация для массового армейского использования

По назначению тяжелый седельный балластный тягач разработан для транспортировки танков и другой тяжелой бронетехники.

Конфигурация с колесной формулой 8x4/4 (четыре оси, две ведущие, четыре управляемые, что улучшает маневренность) является одним из главных постулатов привлекательности.

В моторной нише стоит мощный 620-сильный двигатель V8 собственного производства, обеспечивающий необходимую тягу.

Новые тяжелые тягачи оснащены пневматической подвеской, дисковыми тормозами и системами поддержки водителя, а половина из них также оснащена лебедкой, чтобы иметь возможность поднимать поврежденные танки.

Нововведением стала кабина экипажа с четырьмя дверями, которая может вместить весь танковый экипаж из четырех человек. Фото: Scania

Комфорт экипажа обеспечен

Нововведением стала четырехдверная двухрядная R-кабина экипажа из двух водителей, которая при необходимости может вместить и больше людей – танковый экипаж в полном составе со стрелковым оружием и другим военным снаряжением.

Такое решение в тяжелых военных тягачах практически не встречается, но шведы в техническом задании на разработку поставили перед производителем техники именно такое условие – экипаж танка, транспортируемого на платформе полуприцепа, должен ехать вместе со своей боевой машиной.

Основные особенности тягача:

четыре оси для уменьшения нагрузки на оси при загрузке автомобиля;

кабина экипажа создана для комфортной поездки;

двигатель мощностью 620 л.с. для поддержания более высокой/стабильной скорости во время транспортировки;

экипаж из двух водителей может оставаться на ночь в транспортном средстве даже в трескучие морозы, автономный обогреватель обеспечит комфортную температуру;.

бак вмещает больше топлива по сравнению с предыдущими тяжелыми тягачами (1000 литров).

В салоне довольно просторно, в дороге будет комфортно и двум водителям тягача, и экипажу танка. Фото: Scania

Поставка идет по разнарядке МО Швеции

Первым подразделением, получившим новые тяжелые тягачи стал полк Южного Сконе. Машины уже прибыли в его автопарк и эксплуатируются.

До конца года свои автопарки пополнят полк I19 в Будене, а затем – полк Скараборг P4.