Шведи розпочали серійний випуск армійського тягача Scania

Розробку 8-колісного тягача Scania R620 XT 8x4/4 здійснено за заявкою управління матеріально-технічного забезпечення Міноборони Швеції (FMV). Про оновлення йдеться у релізі адміністрації оборонних закупівель.

Новий тягач прийшов на заміну старій машині, поставленій оборонному відомству наприкінці 1990-х років. Нинішня версія важкого тягача міцніша, має вищу середню швидкість, більший запас ходу та значно комфортніша.

Техумови підказала війна в Україні

З цих позицій FMV розмістила замовлення шведському виробнику, наголосивши на невідкладних термінах. На цій підставі розробка нового важкого тягача була здійснена за дуже короткий час.

Перший передсерійний автомобіль був вже поставлений менш ніж через рік після того, як FMV розмістила замовлення. Це стало можливим завдяки тісній співпраці між FMV, Scania та Збройними силами Швеції.

"Наприкінці січня FMV отримала й передала перший екземпляр нового важкого тягача для транспортування танків шведським збройним силам. А тепер настав час серійного виробництва цих машин", – йдеться у релізі управління закупівель МО Швеції.

Важкий тягач армійський підрозділ відразу ж долучив до транспортування машин бронетанкового батальйону. Фото: Scania

Скільки важких тягачів замовлено

FMV не стала робити з цього таємницю: законтрактовано 125 важких тягачів. Відвантаження уже розпочалося, графік узгоджено на два роки вперед.

Відповідно до контракту завод відвантажуватиме обронному відомству щонайменше дві машини на тиждень.

За словами керівника проєкту FMV Томаса Ларссона, остаточне постачання 125-го за відліком важкого тягача очікується у січні 2027 року.

"Оскільки транспортна спроможність танків у Збройних силах була занедбана, новий важкий тягач є довгоочікуваним доповненням", – зазначає Томас Ларссон.

Що запропонував виробник

Перспектива вже окреслилася і вона за виробничою програмою буде доволі насиченою. По-перше, вантажівка є частиною програми модернізації логістики Збройних сил Швеції, про що свідчить законтрактований пакет зі 125 машин.

По-друге, тягач буде використовуватися в інших країнах НАТО. У портфелі замовлень виробника вже лежать заявки оборонних відомств Нідерландів та Фінляндіє.

У нового тягача пневматична підвіска, дискові гальма та сучасні системи підтримки водія. Фото: Scania

Як і вся інша військова техніка Scania, вона базується на стандартному комерційному шасі Scania R620 XT, що спрощує обслуговування та постачання запчастин по всьому світу.

Уніфікація для масового армійського використання

За призначенням важкий сідловий баластний тягач розроблений для транспортування танків та іншої важкої бронетехніки.

Конфігурація з колісною формулою 8x4/4 (чотири осі, дві ведучі, чотири керовані, що покращує маневровість) є одним з головних постулатів привабливості.

В моторній ніші стоїть потужний 620-сильний двигун V8 власного виробництва, що забезпечує необхідну тягу.

Нові важкі тягачі оснащені пневматичною підвіскою, дисковими гальмами та системами підтримки водія, а половина з них також оснащена лебідкою, щоб мати змогу підіймати пошкоджені танки.

Нововведенням стала кабіна екіпажу з чотирма дверима, яка може вмістити весь танковий екіпаж з чотирьох осіб. Фото: Scania

Комфорт екіпажу забезпечено

Нововведенням стала чотиридверна дворядна R-кабіна екіпажу з двох водіїв, яка при потребі може вмістити й більше людей – танковий екіпаж у повному складі зі стрілецькою зброєю та іншим військовим спорядженням.

Таке рішення у важких військових тягачах практично не зустрічається, але шведи у технічному завданні на розробку поставили перед виробником техніки саме таку умову – екіпаж танка, що транспортується на платформі напівпричепа, має їхати разом зі своєю бойовою машиною.

Основні особливості тягача:

чотири осі для зменшення навантаження на осі під час завантаження автомобіля;

кабіна екіпажу створена для комфортної поїздки;

двигун потужністю 620 к.с. для підтримки вищої/стабільнішої швидкості під час транспортування;

екіпаж може залишатися на ніч у транспортному засобі навіть у тріскучі морози, автономний обігрівач забехпечить комфортну температуру; .

бак вміщує більше палива порівняно з попередніми важкими тягачами (1000 літрів).

В салоні доволі просторо, у дорозі буде комфортно і двом водіям тягача, і екіпажу танка. Фото: Scania

Постачання йде за рознарядкою МО Швеції

Першим підрозділом, який отримав нові важкі тягачі став полк Південного Сконе. Машини вже прибули до його автопарку.

Вже до кінця року свої автопарки поповнять полк I19 у Будені, а потім – полк Скараборг P4.