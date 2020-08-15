Когда можно ехать, а когда – стоять.

Если на перекрестке работает регулировщик, то его сигналы имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для исполнения.

Регулировщики обычно регулируют движение на центральных перекрестках населенных пунктов в часы "пик", где часто образуются пробки, а также в местах, где необходимо оптимизировать дорожное движение в связи с неисправностью светофоров.

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Для того, чтобы раз и навсегда изучить значение сигналов регулировщика, достаточно понять саму логику этих сигналов.

Всего существует три основных сигнала регулировщика:

1) Рука поднята вверха

Если регулировщик поднимает руку вверх, тогда движение транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях.

Если регулировщик поднял руку вверх, а водитель уже выехал на перекресток и не имеет возможности остановиться без экстренного торможения, тогда ему разрешается завершить проезд перекрестка в намеченном направлении.

Это тоже самое, когда в светофоре включился желтый сигнал в момент выезда на перекресток.

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2) Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнула перед грудью

Для водителей и пешеходов – это один сигнал, регулировщик стоит так, как ему удобно. На такой сигнал есть два запрещенных направления движения и два разрешенных. Какой бы жест ни показывал регулировщик, движение запрещается по всем направлениям, если он к вам стоит спиной. Логика здесь очень проста – он вас не видит. Итак, на такой сигнал одно запрещенное направление можно определить – это со стороны спины регулировщика, и транспортные средства, и пешеходы стоят.

Второе запрещенное направление – со стороны груди. Где тут логика? Посмотрим на регулировщика спереди, когда он стоит с вытянутыми в стороны руками. Он как бы говорит вам – не пущу. Таким образом, запрещенные направления движения – со стороны спины, логика – не вижу и со стороны груди, логика – не пущу.

Движение разрешается с левой и правой сторон — прямо или справа, здесь нам ничего не мешает. При этом нужно помнить, что повороты выполняются из соответствующего крайнего положения на проезжей части, если прямо можно ехать из любой полосы, то поворачивать направо только с крайней правой.

Пешеходам разрешено переходить проезжую часть также в направлении рук регулировщика, то есть за его спиной и перед грудью. Водители при выполнении правого поворота должны уступить дорогу пешеходам. А вот слева и на разворот поехать не сможем.

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3) Правая рука вытянута вперед

На такой сигнал регулировщика в двух направлениях движение запрещено, а в двух – разрешено.

Одно запрещенное направление мы можем легко определить – это на спину, логика – регулировщик вас не видит. Второе запрещенное направление – это на правую руку. Движение разрешено: со стороны груди и левой стороны.

Со стороны груди мы можем двигаться только справа, при этом не забываем, что поворачивать направо мы имеем право только с крайней правой полосы. С левой стороны – движение разрешено во всех направлениях.

Дополнительные сигналы регулировщика

Регулировщик может подавать дополнительные сигналы, которые понятны водителям и пешеходам. Например, мы приближаемся к перекрестку и желаем выполнить левый поворот, но регулятор делает встречное движение рукой, требуя от нас подождать. А когда уже можно ехать, он жестом руки предлагает нам это сделать.

С целью ускорения проезда последних машин перед сменой сигнала регулятор может несколько раз прокрутить жезл.

Кстати, жезл используется полицейскими и работниками подразделений военной инспекции безопасности дорожного движения только для регулирования дорожного движения.

Сигналы остановки.

Требование об остановке транспортного средства подается полицейским с помощью сигнального диска с красным сигналом или световозвращателем или руки, которая указывает на соответствующее транспортное средство и дальнейшее место его остановки.

Напомним, почему полиция не штрафует пешеходов.