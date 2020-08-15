Коли можна їхати, а коли – стояти.

Якщо на перехресті працює регулювальник, то його сигнали мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання.

Регулювальники звичайно регулюють рух на центральних перехрестях населених пунктів в години "пік", де часто утворюються затори, а також в місцях, де необхідно оптимізувати дорожній рух в зв’язку з несправністю

світлофорів.

Також у тему: поліція пояснила, як реагувати на жести регулювальника

Для того, щоб раз і назавжди вивчити значення сигналів регулювальника, достатньо зрозуміти саму логіку цих сигналів.

Всього існує три основних сигнали регулювальника:

1) Рука піднята вгору

Якщо регулювальник піднімає руку вгору, тоді рух транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках.

Якщо регулювальник підняв руку вгору, а водій вже виїхав на перехрестя і не має можливості зупинитися без екстреного гальмування, тоді йому дозволяється завершити проїзд перехрестя в наміченому напрямку.

Це теж саме, коли в світлофорі включився жовтий сигнал в момент виїзду на перехрестя.

Також у тему: що робити, коли авто ззаду блимає дальнім світлом

2) Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнула перед грудьми

Для водіїв і пішоходів – це один сигнал, регулювальник стоїть так, як йому зручно. На такий сигнал є два заборонених напрямки руху та два дозволених. Який би жест не показував регулювальник, рух забороняється в усіх напрямках, якщо він до вас стоїть спиною. Логіка тут дуже проста – він вас не бачить. Отже, на такий сигнал один заборонений напрямок можна визначити – це з боку спини регулювальника, і транспортні засоби, і пішоходи стоять.

Другий заборонений напрямок – з боку грудей. Де тут логіка? Подивимося на регулювальника спереду, коли він стоїть з витягнутими в сторони руками. Він як би каже вам – не пущу. Таким чином, заборонені напрямки руху – з боку спини, логіка – не бачу та з боку грудей, логіка – не пущу.

Рух дозволяється з лівого і правого боків — прямо або праворуч, тут нам нічого не заважає. При цьому потрібно пам’ятати, що повороти виконуються з відповідного крайнього положення на проїзній частини, якщо прямо можна їхати з будь-якої смуги, то повертати праворуч тільки з крайньої правої.

Пішоходам дозволено переходити проїзну частину також в напрямку рук регулювальника, тобто за його спиною та перед грудьми. Водії при виконанні правого повороту повинні дати дорогу пішоходам. А ось ліворуч та на розворот поїхати не зможемо.

Читайте також: скільки киян ігнорують червоне світло



3) Права рука витягнута вперед

На такий сигнал регулювальника в двох напрямках рух заборонено, а в двох – дозволено.

Один заборонений напрямок ми можемо легко визначити – це на спину, логіка – регулювальник вас не бачить. Другий заборонений напрямок – це на праву руку. Рух дозволено: з боку грудей та лівого боку.

З боку грудей ми можемо рухатися тільки праворуч, при цьому не забуваємо, що повертати праворуч ми маємо право тільки з крайньої правої смуги. З лівого боку – рух дозволено у всіх напрямках.

Додаткові сигнали регулювальника

Регулювальник може подавати додаткові сигнали, які зрозумілі водіям і пішоходам. Наприклад, ми наближаємося до перехрестя і бажаємо виконати лівий поворот, але регулювальник робить зустрічний рух рукою, вимагаючи від нас почекати. А коли вже можна їхати, він жестом руки пропонує нам це зробити.

З метою прискорення проїзду останніх машин перед зміною сигналу, регулювальник може декілька разів прокрутити жезл.

До речі, жезл використовується поліцейськими та працівниками підрозділів військової інспекції безпеки дорожнього руху тільки для регулювання дорожнього руху.

Сигнали зупинки.

Вимога про зупинку транспортного засобу подається поліцейським за допомогою: сигнального диска з червоним сигналом чи світлоповертачем або руки, що вказує на відповідний транспортний засіб та подальше місце його зупинки.

Нагадаємо, чому поліція не штрафує пішоходів.