Скидки на электрические авто США достигают $50 000

Итальянский бренд Maserati переживает непростые времена. Спрос на электрические модели компании в США резко упал, и теперь производитель вынужден буквально “сливать” непроданные автомобили со складов, предлагая скидки, которые ранее казались немыслимыми для люксового сегмента. Об этом рассказывают в Carscoop.

Рекордные скидки до $50 000

Чтобы оживить продажи, Maserati ввела массовые стимулы на электрические модели по всей территории США. Самые щедрые скидки получили GranTurismo Folgore и GranCabrio Folgore GranCabrio Folgore - теперь их можно купить или взять в аренду с выгодой до $50 000.

Для сравнения: стартовая цена GranTurismo составляет $200 295, а GranCabrio - $209 195. Поэтому с учетом скидки оба спорткара переходят в категорию "менее экзотических", хотя остаются представителями элитного класса.

Интересно, что аналога на ДВС с V6-битурбо двигателем от MC20 акция не коснулась - скидки действуют исключительно для электроверсий.

Мощность есть, но драйва не хватает?

Folgore оснащены тремя электромоторами, которые обеспечивают 751 л.с. и 1350 Нм крутящего момента. Это гарантирует взрывную динамику, однако, похоже, не добавляет привлекательности для типичных покупателей Maserati.

Любители бренда до сих пор ассоциируют "трезубец" с глубоким звуком V6 и ощущением "живой" механики - чего электрическим моделям, как бы они ни были быстрыми, не хватает.

Даже Grecale Folgore не спасает ситуацию

Скидки получил и электрический внедорожник Grecale Folgore - теперь на него действует стимул в $25 000 при покупке или аренде. Кроме того, Maserati предлагает финансирование под 5,49% годовых на 72 месяца, что делает эту сделку одной из самых агрессивных на премиальном рынке электромобилей.

Под капотом (точнее, под полом) Grecale Folgore имеет батарею 105 кВт-ч и два электродвигателя общей мощностью 550 л.с. и 820 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунды, а максимальная скорость ограничена 220 км/ч.

Для сравнения, бензиновая Grecale Modena получила лишь скромную скидку в $3 000 - выглядит, будто Maserati откровенно пытается "вытолкнуть" электрические версии.

Что дальше для Maserati?

Продажи бренда в США упали до 5996 автомобилей за первые девять месяцев 2025 года - это очень скромный результат для марки, которая когда-то считалась символом итальянской роскоши.

Рекордные скидки - это не просто маркетинговый трюк, а признак реальных проблем со спросом. Несмотря на техническое совершенство, Maserati еще не убедила клиентов, что электричество может дарить те же эмоции, за которые они платили десятилетиями.